Calcio Csen, i Veterani Sportivi si aggiudicano la Supercoppa over35

Battuta in finale la pizzeria ‘La Macrilera’

Grosseto: I Veterani Sportivi di mister Luciano Petri di aggiudicano la Supercoppa Csen over35. Si è giocata in notturna lo scorso giovedì 9 giugno, la finalissima della “Supercoppa 2022”, tra la pizzeria La Macrilera, squadra vincitrice della Coppa Italia e la formazione dei Veterani Sportivi, vincitrice del campionato over35 della Csen Grosseto. Il risultato finale 2-1 per i Veterani Sportivi parla chiaro. E’ stata una gara bella, agonistica e combattuta sino alla fine che ha visto prevalere l’esperienza degli uomini di mister Petri su quelli di mister Umberto Schiattarella. Una nota particolare va a Luciano Petri, allenatore di lungo corso, che ha saputo impostare la propria squadra in modo ottimale e portala così alla vittoria di questo prestigioso trofeo. Nulla da dire anche sulla formazione della pizzeria La Macrilera, che si è ben comportata ed a combattuto come poteva sino alla fine. Quindi, merito a tutti i giocatori, tecnici e alla Csen di Grosseto per la bella gara, e l’ottima riuscita della competizione.

VETERANI SPORTIVI-PIZZERIA LA MACRILERA 2-1



VETERANI SPORTIVI: Bernardini, Bugelli, Marraccini, Nucci, Penco, Morini, Sacchini, Spampani. Allenatore: Luciano Petri.

PIZZERIA LA MACRILERA: Baimonte, Palmieri, Casolaro, Sollai, Lopez, Ferrara, D’Andrea, Di Gauardo. Allenatore: Umberto Schiattarella-

RETI: Spampani (VS), Bugelli (VS), Sollai (PM).