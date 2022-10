Calcio: come e dove acquistare i biglietti per la gara Livorno-Grosseto

Grosseto: Da oggi giovedì 20 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di domenica 23 ottobre Livorno – Grosseto di tutti i settori e in particolare del settore ospite presso i punti vendita Vivaticket (www.vivaticket.com). I punti vendita per l'acquisto dei biglietti Vivaticket si possono trovare a Grosseto, Tabaccheria Stolzi, in via Roma, 58, presso Beautiful Viaggi, via IV Novembre, 87 a Marina di Grosseto e presso Travel Today Via Colombo 19, Follonica.

Questi i prezzi dei settori aperti (esclusi i diritti di prevendita):

Tribuna Vip Intero 30,00

Tribuna Centrale Intero 25,00 Ridotto 18,00

Tribuna Intero 18,00 Ridotto 14,00

Gradinata Intero 14,00 Ridotto 10,00

Ospiti Intero 10,00 Ridotto 07,00

Per acquistare il biglietto è necessario presentare un documento d'identità valido per ciascuno utilizzatore.



Importante: il giorno della gara, i biglietti del settore ospiti non saranno in vendita.

Si ricorda che la partita Livorno – Grosseto si gioca alle ore 14:30