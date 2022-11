Calcio a 5, l'Atlante Grosseto atteso da due impegni in trasferta

Grosseto: Dopo la prestigiosa ed importante vittoria di sabato scorso contro la forte formazione del Bologna, ricevendo anche molti applausi dal numeroso pubblico presente al Palabombonera, per i ragazzi di Alessandro Izzo sabato prossimo, con inizio alle 16:00, al Palasport di Baricella (Bologna) c’è l’impegno in trasferta in Emilia contro il Balca Poggese, formazione neo promossa, valido per la nona giornata del Campionato Nazionale di serie “B” di calcio a 5.



E’ una partita sulla carta abbordabile, vista la sua classifica, solo quattro punti all’attivo, ma che in casa propria vende cara la pelle e non sarà facile superarla, pertanto Baluardi e soci per uscire con i tre punti in saccoccia, dovranno continuare a giocare come fatto nelle ultime partite.

Ma per parlare di questa importante partita, come tutti i giovedì sera, ci rechiamo al Palabombonera agli allenamenti della formazione del presidente Iacopo Tonelli per scambiare due parole con mister Alessandro Izzo, soffermandoci anche sulla prestazione maiuscola di sabato scorso con il Bologna.

D. Ciao Alessandro, intanto i complimenti per la grande prova disputata dai tuoi ragazzi sabato scorso contro il Bologna. «Grazie, sabato contro gli emiliani abbiamo disputato una bellissima partita, secondo me non abbiamo fatto una partita superiore rispetto a quella precedente con l’Olimpia Regium dove perdemmo per 3-0 nei minuti finali di gara, ma detto questo, i miei ragazzi in quanto a determinazione sono stati fantastici e devo dire che nel primo tempo mi sono piaciuti moltissimo per personalità e voglia di vincere».

Alessandro Izzo, prima di entrare nel merito della prossima gara contro il Balca Poggese, si sofferma ancora sulla partita con il Bologna affermando che «la vittoria credo sia stata meritata, se il Bologna avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla, anche se credo che ai punti i miei ragazzi hanno fatto qualcosa in più, mentre la gara precedente contro l’Olimpia Regium meritavamo qualcosa in più, ma gli episodi hanno fatto la differenza».

D. Alessandro, il Palabombonera si sta dimostrando un fortino sempre più impenetrabile, ma in trasferta i conti non tornano, vero? «Si è vero, in casa abbiamo sempre vinto, ma in trasferta abbiamo subito dei dati incredibili, abbiamo perso contro squadre che hanno tirato meno di noi, Olimpia esclusa, dove ha regnato l’equilibrio, siamo riusciti a perdere una gara per 3-1, facendoci tre autogol. Ora è il momento giusto per invertire il trend lontano dal Palabombonera e dobbiamo vincere per non far allontanare il terzetto di testa. Conosco bene il Balca, noi dobbiamo fare una partita seria dal primo all’ultimo secondo e sono sicuro che la mia squadra ha tanta voglia di vincere questa partita. E’ un match trappola».

La squadra partirà alla volta dell’Emilia sabato mattina alle 8:30 dal Palabombonera e questi sono i convocati dal mister Izzo: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Pierro, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta gara; 1’ arbitro Gianluca Moser, sezione Aia di Trento, 2’ arbitro, Flavio Pines, sezione Aia Bassa Friuli, cronometrista Emanuele Cortese, sezione Aia di Bologna.





UNDER 19

Come tutte le settimane diamo uno sguardo anche al cammino della formazione Under 19 Nazionale che si sta ben comportando e, dopo il successo di domenica scorsa contro la Mattagnanese è al secondo posto in coabitazione con il Pontedera con 13 punti dopo sei partite e detiene il miglior attacco del campionato con 38 reti realizzate e la miglior difesa con soli 7 gol subiti e direi niente male

Domenica mattina l’Atlante Grosseto è in trasferta a Prato, contro il team Lenzi Automobili, con inizio della partita alle 12:00 e anche in questo frangente facciamo due chiacchere con Alessandro Izzo, che è anche l’allenatore di questa formazione. «A Prato sarà una sfida complicata - afferma il tecnico Izzo -, noi stiamo vivendo un buon momento, però sappiamo che non possiamo sbagliare nulla, ma allo stesso tempo conosciamo la nostra forza e dobbiamo migliorare molto e crescere in tutti gli effettivi. A Prato dovremmo essere compatti e serviranno qualità e sacrificio, ma noi siamo convinti di poter fare una grande partita».

Questi i convocati da Alessandro Izzo, che si dovranno trovare domenica mattina alle 8:30 al Palabombonera di Grosseto: Guarducci, Cipollini, Kacper, Pittaro, Serghej, Didac, Galeota, Agnelli, Cardone, Poggiaroni, Lessi, Bindi.