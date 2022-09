Calcio a 11 Uisp, al via per la stagione 2022-23

Scatterà sabato 8 ottobre e domenica 10 ottobre, con le prime gare della coppa. Sono 16 le squadre che parteciperanno al campionato di calcio a 11



Grosseto: Tutto è pronto per il via della stagione agonistica 2022 /23. Confermato l''inizio dell’attività, per sabato 8 ottobre e domenica 10 ottobre con la prime gare di coppa Categoria 1 alla quale sono ammesse tutte le società partecipanti suddivise in gironi da 4 e 3 o da 2 a 3 secondo le iscrizioni che arriveranno in seguito. Questo secondo quanto riportato da una circolare redatta dal coordinatore Francesco Luzzetti.



Ad oggi le società che hanno aderito sia con riposta e-mail, cartacea e telefonica sono sedici: si tratta di Maglianese, Polverosa, Argentario, Gran ducato del Sasso, Montemazzano, Torniella, Seggiano, Senzuno, S. Angelo Scalo, Alberese, Talamone, Gavorrano, Disperata Scarlino, Venturina, Etrusca Vetulonia, Chiusdino.



Le novità sono il ritorno del Torniella, Senzuno, Maglianese. Indecise per problemi di organizzazione, sono il Boccheggiano, Paganico. Se così dovesse rimanere, si prospetta un campionato nord-sud già collaudato in passato con play off e coppa andata e ritorno.

La riunione per le società partecipanti è fissata per venerdì 23 settembre alle ore 21 presso la sala conferenze del comitato, viale Europa 161 a Grosseto. Sarà presente la segreteria Iolanda Vitale per spiegare il funzionamento del tesseramento in quanto da quest'anno verrà fatto per via telematica. Quindi si ritiene necessaria la presenza di tutti. Per poter programmare i calendari della Coppa e del Campionato si prega di compilare un modello di iscrizione con le varie problematiche inerenti alla squadra di appartenenza.