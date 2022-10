Calcio 2 categoria Viterbo: netta vittoria della Virtus Acquapendente

Acquapendente: Buona la seconda per la Virtus. Pareggio tanto nel risultato quanto nel gioco al termine del primo tempo. Al 28 Angelucci capitalizza una pressione ospite sintetizzabile nelle conclusioni di Paolo Ranaldi, Santucci, Ruzzi mentre la Virtus impatta al 35°: punizione con goniometro lancio di Giacomo Bedini e Paoletti che di testa anticipa Varani in uscita. Secondo tempo a tinte solo locali. Al 3° Madi impegna Varani che respinge bellamente di piede. Passa solo un minuto e su calcio d’angolo Madi spedisce di testa alto. Al 17° pennellata vincente su punizione di Giacomo Bedini. Quattro minuti dopo Madi si invola sulla fascia e mette al centro per il tapin vencente di Baba. E sei minuti dopo in rete Sartucci. Vittoria dedicata al giovane bomber Andrea Pieri uscito al 12° per distorsione. Il gruppo lo aspetta al più presto per festeggiare assieme altre giornate come questa.



ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE – SSD CALCIO DELLA TUSCISA SRL 4-1 (PRIMO TEMPO 1-1)

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Lauricella, Zucca, Sartucci (36° st Ronca), Giacomo Bedini, Matteo Bedini, Paoletti, Pieri (12° pt Madi), Belardi, Macalou (15° st Monachino), Serafinelli (32° st Zannoni), Baba (26° st Lucchi). A DISPOSIZIONE: Bigerna, Munteanu. ALLENATORE: Robustelli

SSD CALCIO DELLA TUSCIA SRL: Varani, Seralessandri (13° st Serafini), Santalucia, Brugiotti (16° pt Fosci), Centofanti (32° st Ciancolini), Bisti, Calisti (13° st D’Angelo), Paolo Ranaldi, Ruzzi (27° st Maccio), Angelucci, Santucci. A DISPOSIZIONE: Raponi, Le Pera. ALLENATORE: Riccardo Ranaldi

ARBITRO: Giuseppe Tardiolidi Viterbo

MARCATORI: 28° pt Angelucci (SCDTS), 35°pt Paoletti (AVA), 17° st Giacomo Bedini (AVA), 21° st Baba (AVA), 27° st Sartucci (AVA)

NOTE: Ammoniti 42° pt Ruzzi (SCDTS), 4° st Fosci (SCDTS), 41° st Matteo Bedini (AVA)