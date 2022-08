Cade dalla moto alle porte della città, ferito il conducente

Istia Ombrone: Nel pomeriggio di oggi venerdì 19 agosto, attorno alle ore 17.00 i mezzi di soccorso del 118 della Asl Toscana sud est sono dovuti intervenire per un incidente con la moto. Il sinistro è accaduto nel comune di Grosseto sulla strada Sp 159 vicino alla frazione di Istia di Ombrone.

Ferito il motociclista, uomo di 46 anni, che è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Grosseto, con l'ambulanza della Croce Rossa intervenuta sul posto. Al momento non i conosce la dinamica e le cause del sinistro.