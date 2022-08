annuncio Attualità Caccia, al via la consegna dei tesserini venatori 8 agosto 2022

8 agosto 2022 110

110

Redazione Follonica: A partire da Mercoledì 9 agosto inizia la consegna dei tesserini regionali per la stagione venatoria 2022-2023. I tesserini venatori possono essere ritirati all’associazione socio culturale ”Tradizioni Rurali Follonichesi”, in via Bicocchi 9, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure è possibile scaricare l'App TosCaccia.

Il tesserino venatorio cartaceo della passata stagione deve essere riconsegnato entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno come da Calendario venatorio della Regione Toscana. Documenti richiesti per il ritiro del tesserino cartaceo per la caccia:

Il porto d'armi per uso caccia in corso di validità

La ricevuta del versamento annuo di rinnovo della tassa di concessione regionale e governativa in corso di validità

L'allegato al porto d'armi (tesserino di colore giallo);

La ricevuta pagamento A.T.C. prescelte;

Il tesserino venatorio della stagione precedente

La ricevuta rilasciata dal Comune attestante l'avvenuta restituzione del tesserino della stagione venatoria precedente. Tutte le informazioni in ambito di caccia sono reperibili nella pagina del Comune di Follonica, nella sezione dedicata all’ufficio Caccia – Pesca: www.regione.toscana.it Tesserino venatorio digitale App TosCaccia Dalla stagione venatoria 2017/2018, è stata adottata dalla Regione la App denominata "TosCaccia", relativa alla digitalizzazione del Tesserino Venatorio, che da la facoltà ad ogni cacciatore toscano di scaricata gratuitamente su ogni telefono cellulare compatibile, relativa alle procedure di configurazione e alle modalità di utilizzazione e registrazione dei dati richiesti dalla normativa vigente, in particolare contenute nell'Art 6 della L.R. 10 giugno 2002 n. 20. Tale Applicativo contiene tutte le specifiche necessarie alla registrazione delle giornate di caccia, ai luoghi prescelti e alla segnalazione dei capi abbattuti, nonché alle procedure di registrazione della mobilità venatoria già contenute nel Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo. L'utilizzo di tale applicazione è facoltativa e non obbligatoria, i cacciatori toscani possono scegliere di continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale. L'adozione, e l'utilizzo di tale App, sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo. Tutte le informazioni relative alla App TosCaccia sono comunque contenute nella delibera di Giunta regionale n. 803 del 24/07/2017. Per maggiori informazioni si prega di consultare la pagina informativa di Regione Toscana.

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Attualità Caccia, al via la consegna dei tesserini venatori Caccia, al via la consegna dei tesserini venatori 2022-08-08T12:12:00+02:00 433 it Caccia, al via la consegna dei tesserini venatori PT2M /media/images/cacciatore.jpg /media/images/thumbs/x600-cacciatore.jpg Maremma News