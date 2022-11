C5. Week-end altamente positivo per l’Atlante di mister Izzo

Ieri in serie “B” grande vittoria contro l’imbattuto Bologna e questa mattina netto e convincente successo dell’U19 che rimanda battuta la Mattagnanese per 9-0.



Grosseto: Un week-end da favola questo per le due formazioni dell’Atlante Grosseto che ieri pomeriggio, nello scontro al vertice del Campionato Nazionale di Serie “B” hanno avuto la meglio dell’imbattuto Bologna per 3-2, al termine di una partita altamente spettacolare e dai toni agonistici molto alti, davanti ad un numeroso pubblico e questa mattina al Palabombonera, era in programma la sesta giornata del Campionato Nazionale Under 19 e la formazione di Alessandro Izzo si è sbarazzata nettamente della Mattagnanese, formazione di Borgo San Lorenzo, per 9-0, con cinque gol nel primo tempo e quattro nella ripresa.





Lessi e soci questa mattina, dopo pochi minuti di gioco, ha preso in mano il pallino incominciando a sciorinare azioni su azioni non lasciando scampo ai malcapitati avversari che si dovevano inginocchiare allo strapotere dei locali con le doppiette dello spagnolo Didac e di Lessi e la rete del capitano Cipollini. Stesso copione nella ripresa con i gol di Galeota, Cipollini, Pittaro e Serghej Con questo successo il team biancorosso si conferma al secondo posto in classifica in coabitazione con il Pontedera e inoltre vanta il miglior attacco con 38 reti realizzate e la miglior difesa con sole sette gol subiti. Domenica mattina alle 11, l’Atlante Grosseto è in trasferta sul campo del Prato.

Questo il tabellino della partita: ATLANTE GROSSETO-MATTAGNANESE 9-0.

Atlante Grosseto; Guarducci, Serghej, Agnelli, Kacper, Cipollini, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Lessi, Galeota, Didac. Allenatore, Alessandro Izzo.

Mattagnanese; Lorini, Gamberi, Cammelli, Dacci, Michelacci, Pelosi, Softic, Ianni, Bettini, Panerai, El Hajjam, Machi. Allenatore; Maurizio Toria.

Arbitro; Stefano Ferraro delle Sezione Aia di Siena, cronometrista, Gennaro Marconi, della Sezione Aia di Piombino.

Marcatori; Lessi, Cipollini, Didac, Lessi, Didac, Galeota, Cipollini, Pittaro, Serghej.