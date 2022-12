C5: l’under 19 dell’Atlante Grosseto supera il Pontedera

Grosseto: Sono bastati solo 20 minuti, cioè tutto il primo tempo, ai ragazzi di Alessandro Izzo, per avere del Futsal Pontedera, nonostante che la partita non si presentasse affatto facile dato che i pisani sono una squadra quadrata e una società blasonata che vinsero il campionato Under 19 lo scorso anno.

Al termine ho intervistato il tecnico Izzo che ha affermato che la sua squadra sta andando in crescendo, dato che è al comando della classifica, in coabitazione con il Fucecchio, e con il miglior attacco e la miglior difesa, e questa mattina, continua l’allenatore biancorosso, siamo partiti forte centrando subito un palo e sbagliando due tu per tu con il portiere, prima con Lessi e poi con Didac. Poi una volta passati in vantaggio con lo stesso Didac su calcio di rigore, è stato tutto più facile e, tranne una loro conclusione su un loro schema su calcio d’angolo, non abbiamo mai sofferto, Izzo conclude dicendo che questa è la vittoria del gruppo e i miei ragazzi sono andati tutti alla grande.

La finale del girone di Coppa Italia, tra l’Atlante Grosseto, che incontrerà il Futsal Prato, che ha vinto in trasferta contro il Fucecchio, dovrebbe disputarsi in settimana prossima al Palambonera in gara unica, sul campo della miglior classificata in campionato.

Questo il tabellino della gara: Atlante Grosseto-Futsal Pontedera 4-0.

Atlante Grosseto: Guarducci, Bindi, Serghej, Agnelli, Kacper, Pittaro, Cardone, Lessi, Galeota, Didac. Allenatore, Alessandro Izzo. Pontedera; Perretti, Antonizzi, Dragaj, Giannini, Sardi, Galli, Rovini, Depalo, Soma, Davini. Allenatore, Mario Piludu.

Arbitro Carmelo Alaimo, sezione Aia di Pisa, cronometrista, Lorenzo Reali, sezione Aia di Piombino. Marcatori in ordine cronologico, Didac (rigore), Lessi, Lessi, Pittaro.