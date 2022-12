Attualità C’è un nuovo dottore in Scienze biologiche in Maremma: è Alessio Giovani 21 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Alessio Giovani, grossetano, dopo aver completato la frequenza al Corso di Laurea in Scienze Biologiche (Classe L-13), Dipartimento di Scienze della Vita, è stato proclamato dottore, presentando la sua tesi finale presso l’Università di Siena alla presenza di parenti e amici. Il titolo dell’argomento discusso è stato: “Il sistema RUSH per la caratterizzazione del traffico intracellulare delle componenti dei granuli litici in linfociti T CD8+”.

I genitori Carmen e Gianluca, e la sorella Alice, orgogliosi e fieri di lui, augurano al neodottore una carriera professionale di grande valore nel settore biotecnologico, biomolecolare o biomedico, ma soprattutto auspicano che la vita personale e sociale gli riservi sempre le gioie e le soddisfazioni più grandi. Da parte di amici e conoscenti congratulazioni vivissime. Congratulazioni da parte della nostra redazione

