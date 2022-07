C'è il Consiglio Comunale giovedì prossimo

All'assise è fissata per giovedì 14 luglio alle 8.30



Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio comunale, in via ordinaria, per il giorno martedì 14 luglio alle ore 8.30. Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw .





Questo l'odine del giorno:

- Comunicazioni istituzionali

- Verbali sedute consiliari del 14 e 27 aprile 2022 – presa d’atto

- Ordine del giorno su sovraffollamento classi nelle scuole, presentato dai consiglieri Gabbrielli (FI – PPE) e Pizzuti (Liberali, riformisti e socialisti)

- Ordine del giorno “tagli settore scuola e sovraffollamento classi”, presentato dai gruppi consiliari

- Piano strutturale del Comune di Grosseto – integrazione agli atti di avvio del procedimento di cui alle DCC nn. 122 del 22/11/2019 e 89 del 05/08/2021, ai sensi dell’art.17 della LRT n. 65/2014, nonché integrazione della procedura di VAS, ai sensi degli artt. 7 e 23 della LRT n. 10/2010 e integrazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21 della disciplina di piano del PIT.

- Aggiornamento di quadro conoscitivo ai sensi della LRT 65/2014, art. 21 e dell’art. 2, comma 12 delle NTA del regolamento urbanistico.

- Legge 353/2000, LRT 39/2000 e successive modifiche – aggiornamento anno 2021 catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco: approvazione elenchi provvisori.

- Piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2014 e s.m.i. - modifiche per soppressione di due mercati e di riduzione del numero posteggi di Piazza Tripoli.

- Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante approvato con delibera C.C. n. 38 del 25/03/2010 – aggiornamento e modifiche.

- Piano comunale di protezione civile – approvazione degli aggiornamenti apportati, in conseguenza della revisione della macro organizzazione dell’ente, giusta deliberazione G.M. n. 422 del 16/11/2021, all’allegato denominato – allegato 3 – struttura operativa comunale di protezione civile (revisione: aprile 2022), del piano generale di protezione civile attualmente in vigore in forza della deliberazione di C.C. n. 98 del 16/09/2021.

- Commissione per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna: nomina componenti.

- Mozione di richiesta ritiro della deliberazione G.C. n.191 del 24/05/2022 sulla estensione dei parcheggi a pagamento a Principina a Mare, presentata dal gruppo consiliare PD.

- Mozione ad oggetto “Miasmi che ammorbano l’aria – vertice in prefettura”, presentata dal consigliere Gori (Movimento 5 stelle).

- Interrogazione “Colonie feline – affidamento diretto per interventi per la tutela degli animali di cui alla D.D. n. 1029 del 10/05/2022”, presentata dalla consigliera Capone (PD).