C'è il Consiglio comunale a Scarlino

Si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino

Scarlino: La seduta è in programma venerdì 29 luglio nella sala consiliare del centro urbano capoluogo. Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Scarlino: maggioranza e minoranza si incontreranno venerdì 29 luglio alle ore 9 in sala consiliare, nel centro urbano capoluogo. All’ordine del giorno ci sono il piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2023 e la variazione di assestamento del bilancio. Inoltre, è prevista la presa d’atto del completo recupero del disavanzo dal riaccertamento straordinario dei residui e si discuterà del piano di sviluppo di Green Communities, che dovrà essere finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nell’ordine del giorno è inserita anche la risposta all’interrogazione delle minoranze sugli arredi urbani.