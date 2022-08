C'è il Consiglio comunale a Follonica lunedì 8 agosto

Follonica: Si riunisce il Consiglio comunale di Follonica. Su disposizione della presidente, si comunica che il Consiglio Comunale si riunirà il prossimo 8 agosto alle 9 nella sala consiliare. La diretta verrà trasmessa sulla pagina web del Comune e sulla pagina YouTube dedicata.

Questo l'ordine del giorno:

Proposta n. 60 - Processo verbale seduta del Consiglio comunale del 20.06.2022 - approvazione

Comunicazioni della presidente del consiglio, del sindaco, delle assessore, degli assessori, e delle consigliere e dei consiglieri

Interpellanza consigliere Di Giacinto protocollo 23359 del 08.06.2022 relativa “area mercatale al parco centrale per parcheggio” – Nota: le interpellanze saranno trattate in c.c: per una durata massima di 60 minuti a prescindere dall’inserimento nel presente odg (art.22 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale)

Proposta n.59 - Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2022. Approvazione seconda variazione

Proposta n. 42 - Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini tari e Pef pluriennale Arera 2022-2025 - presa d'atto.

Proposta n. 55 - Deliberazione di assestamento generale di bilancio 2022/2024 (art. 175 co. 8 Dlgs 267/2000) - Accertamento equilibri generali di bilancio (art. 193 co. 2 Dlgs 267/2000) - Stato di attuazione dei programmi (art. 147-ter dlgs 267/2000) - Riconoscimento debiti fuori bilancio

Proposta n. 58 - Approvazione schema di convenzione per presentazione proposta di piano di sviluppo Green Communities da finanziare con il pnrr

Proposta n.20 - Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta comunale – Approvazione

Proposta n.54 – Mozione – Incremento operatori di polizia municipale

Proposta n.65 – Mozione – Collocazione di un rigassificatore a Piombino e nel golfo di Follonica