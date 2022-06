C'è il 55° Torneo nazionale di tiro con la Balestra antica italiana

La Città del Balestro ha già formato la squadra che difenderà i colori del Leone rampante. Ecco i nomi dei Balestrieri



Massa Marittima: Sabato 2 luglio ospita la 55° edizione del Torneo nazionale di Tiro con la Balestra antica italiana. Un appuntamento atteso dalla stessa Federazione Italiana Balestrieri perché dopo ben 14 anni, il torneo nazionale tornerà ad essere disputato fra 5 città: Lucca, Pisa, Volterra, Massa Marittima e la Repubblica di San Marino, con le rispettive compagnie per aggiudicarsi il titolo del Campionato Italiano a squadre, e il titolo individuale di Re della Balestra.

“Massa Marittima detiene entrambi i titoli– spiega Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri Massetani - vinti lo scorso anno a Lucca. Sarà quindi un grande impegno quello di difenderli davanti al proprio pubblico. Fra i premi previsti per le città vincitrici e per il Re della Balestra ci sarà il bellissimo palio dipinto da una nostra concittadina Angela Gabbricci. La pittrice ha realizzato un’opera meravigliosa che troverà sicuramente l'apprezzamento di tutti. Ospitare il Torneo Nazionale ha richiesto un grande sforzo organizzativo ed economico per la Società dei Terzieri e per l'Amministrazione comunale di Massa Marittima, che è sempre al nostro fianco, sostenendo concretamente la tradizione del Balestro. Desidero ringraziare il Comune per la piena disponibilità affinché tutto vada per il meglio. Un ringraziamento anche agli sponsor che ci hanno aiutato: Unicoop Toscana, l'AVIS e La Torre Massetana”.

Intanto è stata già formata la squadra della città di Massa Marittima che difenderà i colori del Leone rampante: sono 15 i balestrieri validissimi che hanno superato una dura ed estenuante prova di qualificazione a cui hanno partecipato ben 67 balestrieri. Questi i nomi dei 15 classificati: Gianni Gori; Riccardo Bernardini; Jacopo Tribbioli; Marco Benini; Goiardo Cosimo Gabbrielli; Maurizio Costagli; Graziano Radi; Sandro Grosoli; Simone Gambazza; Tommaso Pazzini; Francesco Manetti; Alessandro Gasperi; Marco Massai; Tommaso Pesci; Emanuele Stanghellini. I balestrieri sono guidati dal Maestro d’Armi Gregorio Noci.





“Il Torneo Nazionale di tiro con la Balestra antica sarà anche un piacevole momento di incontro, di amicizia e fratellanza tra le 5 città partecipanti – spiega Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima – unite dal comune impegno nel tramandare questa antica disciplina di grande fascino. Diamo quindi il benvenuto ai nostri ospiti e a tutti i turisti che il 2 luglio saranno a Massa Marittima per vivere l’emozione di un tuffo nel Medioevo, con il corteo storico, gli sbandieratori e i musici, e soprattutto con una competizione in cui si misureranno i migliori balestrieri, in grado di trasmettere sempre tanta adrenalina.”

Il programma prevede alle 10 e 30 l’accoglienza dei gruppi all’ex Convento delle Clarisse; alle 10 e 45 nella riunione federale saranno prese tutte le decisioni tecniche sulla competizione e i Maestri d’Arme controlleranno i banchi di tiro e la regolarità delle armi. Alle 16 inizieranno i tiri di prova e alle 19 e 45 si ritroveranno i gruppi per la vestizione. Alle 21 partirà il corteo storico, da piazza XXIV Maggio fino a piazza Garibaldi. Alle 21 e 30 in piazza Garibaldi, dopo il saluto dell’Araldo, la benedizione del vescovo e lo scambio di doni, inizia il campionato italiano a squadre. Seguirà l’esibizione degli sbandieratori e musici e la proclamazione dei vincitori.