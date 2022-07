Bus. Servizio navette: da adesso Marina di Alberese anche con abbonamento

Il servizio è nominativo, dura una settimana dal momento del primo timbro

Grosseto. Procede con grande successo l’attività della navetta che collega Rispescia e Alberese con Marina di Alberese. Visto l’alto numero di richieste e l’apprezzamento per il servizio, fortemente voluto da Parco regionale della Maremma, Tiemme Spa, Comune e Provincia di Grosseto, da venerdì 29 luglio è possibile acquistare un abbonamento per raggiungere, in tutta comodità, la bellissima spiaggia di Marina d’Alberese. Il nuovo titolo di viaggio è nominativo, vale sette giorni a partire dalla data della timbratura e può essere acquistato nel bar “Il Parco”, in via del Bersagliere 2, nei pressi del parcheggio di Alberese. Il costo del servizio è di 18 euro e consente un notevole risparmio rispetto al normale costo del biglietto, che è di 3 euro, andata e ritorno.



Gli orari. La navetta che collega Alberese a Marina di Alberese è attiva, fino al 23 ottobre, tutti i giorni, dalle ore 8:50 alle 19:30, con partenza dal Centro Visite del Parco nella frazione di Alberese ogni 20 minuti nelle ore di maggior afflusso e di 30 minuti circa nelle altre ore. Per quanto riguarda la navetta Rispescia – Marina di Alberese, il servizio si svolge tutti i giorni con due corse: all’andata, da Rispescia, alle ore 8:45 e alle ore 11, con ritorno, da Marina di Alberese fissato alle ore 15:30 e alle ore 18:10.

Tutte le info. Per ogni ulteriore informazioni sui servizi navetta da Rispescia e da Alberese verso Marina di Alberese è possibile visitare il sito www.tiemmespa.it nelle pagine I nostri servizi/Trasporto nei territori e poi visitare le sezioni: navetta bus, Rispescia – Marina di Alberese e Alberese – Marina di Alberese.