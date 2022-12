Burraco, curiosità e origini del gioco più amato dagli italiani

Dall’America Latina all’Italia il passo è breve, o meglio lo è stato per permettere al Burraco di conquistare milioni di giocatori. Nel nostro Paese ha trovato estrema popolarità a partire dagli anni Ottanta, soprattutto nel Sud Italia. Ma come è cambiato il burraco con l’avvento del gambling online? Lo scopriremo di seguito, parlando anche della possibilità di provare i tavoli del gioco di burraco con soldi veri online presentati su CasinoDeps Italiano iscrivendosi nelle migliori piattaforme con licenza. Iniziamo il nostro viaggio parlando del successo registrato in Italia.

Il burraco: dalle origini al successo in Italia

Non tutti sanno che, secondo il racconto degli esperti, il Burraco sarebbe nato in Uruguay negli anni ’40, presentandosi come una variante della canasta. Secondo alcune fonti sembra che il suo nome derivi dal portoghese e richiama l’azione del gioco stesso. Durante una partita infatti, i giocatori possono raccogliere le carte scartate dagli avversari, per realizzare la propria giocata.

Come detto, in modo estremamente rapido, il burraco si afferma in Italia negli anni ‘80 ma già da molto tempo prima aveva iniziato a lasciare il segno, costruendo una modalità di gioco che si basava unicamente sul passaparola. Per questo motivo è stato necessario omologare il gioco attraverso una serie di regola ufficiali che sono state introdotte dalla Federazione Italiana del gioco del burraco. Ed è grazie a tale passaggio che è stato possibile anche organizzare tornei di Burraco ed eventi che hanno riscosso ottima risposta e partecipazione a livello locale.

La versione digitale del burraco

Dopo aver lasciato il segno come gioco tradizionale, il burraco ha saputo anche scalare la classifica dei giochi di carte preferiti sul web. Possiamo quindi dire che il ruolo che ha avuto internet, insieme alla regolamentazione delle piattaforme di gioco d’azzardo, rappresentano una spinta importante per aumentare il livello di conoscenza di questo gioco. Ad oggi infatti è possibile trovare tavoli di burraco online dove provare e vincere denaro e affinare la propria strategia di gioco. Restano invariate le sue regole, molto semplici nel momento in cui si ha la possibilità di ammirare una mano del gioco.

Le regole chiave per giocare

La rivoluzione digitale ha permesso a tantissimi giocatori, anche più giovani, di interfacciarsi con questo gioco e scoprirne le regole in modo estremamente più accessibile. In linea generale, il turno di un giocatore che siede al tavolo del burraco, anche online, prevede 3 momenti precisi:

Pescare una carta dal mazzo, oppure raccogliere le carte che sono state scartate dagli altri giocatori; Comporre le proprie combinazioni e posizionarle sul tavolo aprendo nuovi collegamenti; Il turno si chiude andando a scartare una carta, azione che passa il turno al giocatore seguente.

È importante precisare che il burraco ha un tetto di vincita che viene stabilito a discrezione dei giocatori a inizio partita di gioco di carte, almeno di solito. Anche in questo caso, nella maggior parte dei tavoli che troviamo online, si opta per un tetto di vincita di 505 punti, fino a 1.005.

Ci sono invece delle casistiche particolari, quando le partite sono più lunghe, in cui si può anche arrivare alla soglia di 2.005 punti.

Il successo del burraco a livello mondiale e le differenze

Ci sono delle differenze tra la versione del burraco che è attualmente disponibile in Italia e quelle internazionali: ciò vuol dire che non troveremo delle regole standard! A precisare tali differenze è la stessa Federazione Italiana del gioco del burraco, che sottolinea come è composto il regolamento italiano. Se pensiamo al cosiddetto "burraco internazionale" facciamo riferimento a un gioco che è diffuso in particolare in Brasile e Argentina, dove è conosciuto come un gioco molto complesso. In questo caso infatti le combinazioni accettate prevedono solo carte disposte in scala.