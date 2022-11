Buckingam Palace: applaudito concerto dell’Orchestra Città di Grosseto

Prossimo appuntamento in Francia e nel Principato di Monaco



Grosseto: Una stagione sinfonica da non dimenticare quella dell’Orchestra Città di Grosseto che, dopo il successo a Londra dinanzi a membri della casa reale inglese, nella prestigiosa cornice di Buckingam Palace, ha voluto omaggiare gli appassionati di musica della città di Grosseto tenendo un concerto nell’aula magna del Polo Bianciardi, concerto che è stato l’ultimo di questa annata 2022.

Il Maestro Massimo Merone ha diretto gli archi dell’Orchestra, aprendo con la celebre Aria di Bach (la Suite n. 3) che tutti conoscono anche quale sigla di una fortunata serie televisiva. Ciò ha consentito agli spettatori - che hanno dato evidenti segni di apprezzamento - di godere delle sonorità raffinate del ‘700 barocco. Il concerto è poi proseguito con l’intervento di una pianista, che ha dialogato con l’orchestra dando luogo ad una affiatata e piacevolissima sintonia. Il repertorio mozartiano che è seguito ha poi consentito al Direttore di far esprimere coinvolgimento e virtuosismo da ogni musicista. L’attenta partecipazione del pubblico ed il suo caloroso gradimento sono stati manifestati con applausi scroscianti e richieste di bis, che sono state esaudite.

E’ stato questo il modo più adeguato di concludere un’annata, che è stata quella della piena ripresa delle attività musicali, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. Nel corso di quest’annata l’Orchestra è stata impegnata ad offrire al pubblico di Grosseto l’intero ciclo dei concerti che erano stati programmati. A questo ciclo già previsto si è aggiunto, il 30 aprile, il Concerto per la Pace, quando l’Orchestra ha accompagnato un primo violino di nazionalità ucraina ed una primo violino di nazionalità russa che hanno suonato insieme. L’Orchestra si è altresì esibita anche al di fuori dei confini provinciali e nazionali. Infatti, oltre a concerti svoltisi in varie località d’Italia, l’Orchestra Città di Grosseto ha suonato all’interno di Buckingham Palace (prima orchestra italiana ad essere lì invitata) e si appresta, nel prossimo mese di dicembre, a portare il nome di questa città e la cultura italiana nel Principato di Monaco ed in Francia.

(foto di repertorio)