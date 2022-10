Buche a Valpiana, PCI: "Avevamo proposto colletta ma finalmente il comune si è mosso"

Valpiana: "Mettere un po' di conglomerato a freddo ci voleva veramente poco, costa molto poco e toglie disagi e pericoli dalla strada in attesa dei lavori promessi. Ieri mattina è avvenuto il miracolo e due operai del comune sono arrivati nella frazione e hanno tappato alcune delle buche presenti. Ci auguriamo che il lavoro sia portato a termine eliminando il resto delle sconnessioni pericolose rimaste. Così come riteniamo importante che sia messa in opera la segnaletica adeguata prevista dal codice della strada che preavvisi la deformità della strada che continua ad esserci per informare chi vi transita.

Siamo arrivati a 29, speriamo di essere presto a 30 tappando il resto delle buche (vedi foto) e mettendo una segnaletica adeguata e quanto prima per arrivare a 31 sistemando le strade di Valpiana. Sarebbe meglio evitare certe situazioni che nascono da anni di trascuratezze e non sono purtroppo solo su Valpiana ma diffuse un po’ ovunque facendo interventi di manutenzione ordinaria che evitino il degenerare del degrado. A questo punto la raccolta fondi che era una provocazione e che se realizzata non avrebbe messo in buona luce l’amministrazione ha avuto il suo effetto. Ci permettiamo solo di mettere in evidenza quanto ci vorrebbe per completare questo intervento di manutenzione ordinaria con un minimo di segnaletica stradale adeguata alla circostanza e il resto del materiale che tamponerebbe la situazione in attesa delle manutenzioni straordinarie", conclude Daniele Gasperi per la segreteria del PCI Colline Metallifere