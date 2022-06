Bsc Grosseto: under 15 e under 12 battono Livorno e Arezzo

Grosseto: Ottima prova della formazione under 15 del Bsc Grosseto che, nonostante alcune assenze, batte per 9-3 sul proprio terreno il Livorno. Da sottolineare, per la squadra del manager Secciani, le ottime prestazioni dei lanciatori Soldati e Mangani, che hanno limitato le mazze degli ospiti, mentre a trascinare la squadra grossetana nel box di battuta sono stati soprattutto Orlandini e Soldati. Adesso una lunga pausa e poi gli under 15 torneranno in campo sabato 25 giugno, a Lucca, per l’ultima gara del girone di andata.



Vittoria di carattere anche per i piccoli under 12 di Lino Luciani che si impongono ad Arezzo per 7 a 5, consolidando il primo posto in classifica. Adesso una sosta di due settimane per dare spazio al Torneo delle regioni, che vedrà coinvolti alcuni ragazzi del Bsc Grosseto, e poi giovedì 23 giugno la squadra tornerà in campo a Sesto Fiorentino contro la formazione del Padule.