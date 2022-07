Bsc Grosseto, l'Under 18 conclude il campionato regionale con una vittoria

I ragazzi di Alessandro Cappuccini battono 14-1 la Fiorentina e diventano campioni regionali



Grosseto: Si conclude con una vittoria per manifesta superiorità la stagione del Bsc Grosseto under 18 nel campionato regionale. La squadra guidata dal manager Alessandro Cappuccini ha battuto per 14-1 la Fiorentina baseball nel campionato regionale toscano di baseball under 18, chiudendo la gara al quinto inning per manifesta superiorità.

“Un risultato che ci rende orgogliosi e che ci ha permesso – ha spiegato Alessandro Cappuccini, manager della formazione biancorossa under 18 – di mettere la classica ciliegina sulla torta, avendo vinto tutte le partite disputate. I nostri ragazzi si sono confermati all’altezza, così come si è confermata la validità del nostro vivaio che continua a fornire giocatori alla prima squadra, vincendo anche l’ennesimo titolo di campioni regionali”.

Una difesa quasi insuperabile e un attacco che riesce a far spesso male sono state le due armi vincenti dei giovani under 18, che adesso sono attesi dalle prossime partite a livello nazionale. Una formazione guidata dal manager Alessandro Cappuccini, ottimamente coadiuvato da Roberto Di Vittorio, Garcia Angel, Stefano Turci e Marco Felici, che ha messo in luce tutto il valore del proprio roster. Le prossime saranno partite più impegnative, che serviranno sicuramente a far crescere il livello tecnico di questi ragazzi, primo vero serbatoio della prima squadra in serie A.





(foto di Carlo Marcoaldi)