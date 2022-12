Boxing Night Grosseto

La Fight Gym Grosseto organizza giovedì 23 dicembre alle ore 21 presso gli impianti sportivi comunali di via Leoncavallo una grande serata di Boxe



Grosseto: In attesa del Natale la Fight Gym Grosseto, anche quest’anno, vuole proporre al pubblico sportivo grossetano una serata di Boxe con protagonisti con i numerosi talenti creati dal maestro Raffaele D’Amico coadiuvato dai tecnici Emanuela Pantani, Giulio Bovicelli, Enzo Botti e Francesco Romboli. L’ingresso alla manifestazione, grazie agli sponsor con in testa Italian Restauri ed Herbalife di Francesco Biondi, la COMARPE, la Busisi Ecologia e GlobalVerde, che ci hanno supportati, sarà gratuito, ma chi vorrà potrà effettuare una libera donazione alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana finalizzata alla ricerca scientifica. I 14 incontri previsti vedranno protagonisti tutti pugili della Fight Gym Grosseto opposti ad una selezione campana rafforzata da ragazzi abruzzesi.

La vitalità dello sport grossetano compreso il pugilato è dovuto sicuramente anche al costante impegno dell’Amministrazione Comunale che ci è sempre stata vicina. Questa sarà l’occasione per veder debuttare molti giovani atleti sia in campo maschile che femminile come Francesco Liberti, Gianmarco Russo, Alessandro Madonna, Lorenzo Vanni, Cristian Biliotti e Rachele Perna con Noemi Culicchi, quest’ultima nipote dell’indimenticato campione Massimo Zanaboni. Insieme ai confermati Sofia Massone, Ethan Marcucci, Geraci Tommaso, Moise d’Alfonso, Jonathan Pisano ci saranno i graditi ritorni di Gianluca Cimmino e di Gabriel Garcia. Il Presidente Amedeo Raffi con l’occasione ringrazia il gestore degli impianti sportivi di via Leoncavallo Francesco Gazzillo che ancora una volta si è messo a disposizione per realizzare l’evento