Boxe: Piombino ospita il Campionato italiano dei pesi massimi

Piombino: Mercoledì 7 settembre dalle 20.30 piazza Bovio sarà la cornice dei Campionati italiani dei pesi massimi: un importante evento sportivo organizzato dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini e dalla Società pugilistica Grossetana in collaborazione con il Comune di Piombino. A sfidarsi sul ring saranno il campione italiano di pesi massimi in carica Eduardo Giustini e Massimo Notari.



“Siamo molto orgogliosi di ospitare nella nostra città il Campionato italiano di pesi massimi – spiega il sindaco Francesco Ferrari e assessore allo Sport -: un evento prestigioso per Piombino, per il quale abbiamo scelto il palcoscenico mozzafiato di Piazza Bovio. Piombino gode di una importante tradizione pugilistica e siamo convinti che questo appuntamento possa essere anche una celebrazione dei grandi successi dei nostri atleti. Sul ring tanti atleti e allenatori di altissimo livello che hanno raggiunto prestigiosi risultati nei vari campionati italiani. La nostra città ha una naturale vocazione per lo sport e le competizioni che abbiamo ospitato in questi anni lo hanno dimostrato: questo campionato sarà un’ulteriore occasione per far conoscere Piombino a tutti gli amanti della boxe e dello sport. Ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori dell’evento, in particolare Rosanna Conti Cavini, e in bocca al lupo a tutti gli atleti che saliranno sul ring”.





La Promoter Rosanna Conti Cavini è orgogliosa dopo molti anni di ritornare a Piombino con un importante evento. “Tutto procede e sarà sicuramente un grande spettacolo di sport quello che andrà di scena IL 7 Settembre, il campionato italiano dei massimi sarà il main event della serata che avrà inizio nella splendida piazza Bovio alle ore 20”





Oltre all’evento di punta della serata, il match tra Eduardo Giuistini e Massimo Notari, sul ring saliranno anche gli atleti Lorenzo Duranti, Matteo Spaventi e Gregorio Tambelli della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” allenati da Simone Giorgetti, Campione Mediterraneo Ibf pesi welter, cintura conquistata lo scorso luglio a Grosseto e, grazie alla collaborazione del maestro Galligani, gli atleti della Old School Boxing di Piombino. La serata sarà ripresa e trasmessa in diretta su Sky Ms Channel e in streaming su Fighterslife.

Eduardo Giustini di Firenze Campione in carica che sarà seguito all’angolo dal suo maestro di sempre Leonardo Turchi. Giustini vanta un record di 14 incontri, 12 w- 2 l .” Riporterò la cintura nella mia Firenze”

Massimo Notari sfidante di Aulla(Massa Carrara) seguito dal maestro Talamoni, vanta un record di 9 match, 5 w- 3 l -1 D. “Felice di poter affrontare un avversario come Giustini, sarà un derby toscano, il ring dirà la sua”