Boxe, Eduardo Giustini difenderà la cintura dei pesi massimi

Eduardo Giustini difendera’ la sua cintura tricolore in una difesa volontaria contro il pugile massese Massimo Notari il prossimo 7 settembre a Piombino nella suggestiva piazza Bovio.



Piombino: Giustini pugile di Rosanna Conti Cavini e allenato dal maestro Leonardo Turchi,( anche lui gia’ campione italiano), e’ Campione Italiano dei pesi massimi dallo scorso aprile, quando nella sua Firenze sconfisse il campione in carica Ivan D’’Adamo.. La serata organizzata dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini ,da oltre 40 anni “La Signora Bionda del Pugilato”, dalla Societa’ Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” con la collaborazione dell’Amministazione Comunale di Piombino.





“Siamo molto orgogliosi di ospitare nella nostra città il Campionato italiano di pesi massimi – spiega il sindaco Francesco Ferrari e assessore alla Cultura - : un evento prestigioso per Piombino, per il quale abbiamo scelto il palcosecencio mozzafiato di Piazza Bovio e che conferma la nostra grande tradizione pugilistica. Sul ring tanti atleti e allenatori di alto livello che hanno riscosso grandi risultati nei vari campionati italiani. La nostra città ha una naturale vocazione per lo sport e le grandi competizioni che abbiamo ospitato in questi anni lo hanno dimostrato: questo campionato sarà un’ulteriore occasione per far conoscere Piombino a tutti gli amanti della boxe e dello sport. Ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori dell’evento, in particolare Rosanna Conti Cavini, e in bocca al lupo a tutti gli atleti che gareggeranno”.

Oltre al Campionato Italiano dei pesi massimi tra Eduardo Giuistini vs Massimo Notari, che sarà il “Main Event” della serata, sul ring saliranno anche gli atleti Lorenzo Duranti, Matteo Spaventi, e Gregorio Tambelli della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” allenati da Simone Giorgetti Campione Mediterraneo Ibf pesi welter, cintura conquistata lo scorso luglio a Grosseto. Con la collaborazione del Maestro Galligani di Piombino presenti sul ring anche gli atleti della Old School Boxing di Piombino

Tutta la serata sarà ripresa e trasmessa in diretta da Sky Ms Channel e in streaming da Fighterslife. Martedi 30 Agosto nella Sala consiliare del Comune di Piombino alle ore 12 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del Campionato D’Italia Pesi Massimi alla presenza dei due pugili protagonisti: Eduardo Giustini Campione e Massimo Notari Sfidante, al Sindaco Francesco Ferrari, alla promoter Rosanna Conti Cavini, al presidente della Societa’ Pugilistica Grossetana Fabrizio Corsini e alla manager Monia Cavini.