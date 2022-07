annuncio Finanza Borse di studio per il corso di design scarpe da donna 7 luglio 2022

7 luglio 2022 153

153

Redazione Il percorso formativo, che si terrà nella Schola Academy, dura complessivamente 15 settimane. Possono fare domanda i giovani tra i 18 e i 35 anni, con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Firenze: Sono tre le borse di studio messe a disposizione da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, per i giovani interessati a frequentare il Corso di design e prototipia di scarpe da donna di Schola Academy, l’accademia multidisciplinare dedicata ai mestieri d’arte, nata a Firenze nel 2020 unendo le forze di Scuola del Cuoio e Stefano Bemer. Il percorso formativo partirà a ottobre 2022. Le borse di studio sono a copertura totale. Si rivolgono a studenti residenti a Firenze o in Toscana, di età compresa tra i 18 e i 35 anni e con ISEE inferiore a 30mila euro. Il corso è finalizzato alla costruzione di figure altamente qualificate sulle tecniche di produzione tradizionali e contemporanee, dal design al branding del prodotto, che sono fortemente richieste dal mercato del lavoro regionale. Il percorso didattico del corso comprende lo studio della modellistica, della costruzione della calzatura e della realizzazione del prototipo, per una durata complessiva di 15 settimane. Il programma è composto da due moduli: il livello “Apprendista” ovvero il modulo di corso base della durata di 7 settimane (280 ore) e il livello “Artigiano”, ovvero il livello avanzato che comprende entrambi i moduli (base e avanzato) e che dura complessivamente 15 settimane (600 ore). Sono anche previsti dei laboratori interdisciplinari su branding, marketing e fotografia del prodotto in vista della preparazione del progetto finale e del portfolio da presentare alla fine del corso. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di progettare e creare con le proprie mani una capsule collection di scarpe che unisca la tradizione passata e le abilità artigianali alla creatività e alle moderne istanze del design. Inoltre, avranno l’opportunità di creare un proprio portfolio da presentare alle impese.

Per presentare la domanda per le borse di studio e ricevere l'elenco dei documenti necessari, è necessario compilare il modulo di contatto nel sito di SCHOLA La selezione dei candidati avverrà attraverso colloquio motivazionale sulla base delle esperienze pregresse. annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Finanza Borse di studio per il corso di design scarpe da donna Borse di studio per il corso di design scarpe da donna 2022-07-07T14:00:00+02:00 457 it Tre Borse di studio a copertura totale per il corso di design e prototipia di scarpe da donna, grazie a Fondazione CR Firenze PT2M /media/images/artigianato.jpg /media/images/thumbs/x600-artigianato.jpg Maremma News