Borse di studio anche per l'Anno Scolastico 2022/2023

Castiglione della Pescaia: La Giunta comunale di Castiglione della Pescaia ripropone il format vincente e apprezzato dello scorso anno deliberando un nuovo bando per l’attribuzione di 20 borse di studio, per un importo complessivo di 8mila euro, da assegnare ai giovani studenti residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia regolarmente iscritti all’anno scolastico 2022 - 2023 che frequentano il primo anno delle scuole secondarie di secondo grado nei comuni limitrofi e anche per coloro che seguono i corsi di laurea o di studio equipollenti sia in Italia che in Paesi appartenenti alla Comunità Europea.

Le borse di studio sono state suddivise in 10 da 300 euro a favore degli iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado per i risultati conseguiti nell'anno scolastico 2021-2022 all'esame finale della scuola secondaria di primo grado, mentre le altre 10, di importo pari a 500 euro ciascuna, saranno assegnate agli iscritti al primo anno di un corso di laurea in università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dall’Unità europea per i risultati conseguiti nello scorso anno scolastico all'esame finale di maturità della scuola secondaria di secondo grado.

«Questa amministrazione – affermano Elena Nappi e Jessica Biancalani rispettivamente sindaca e consigliera delegata alle politiche giovanili del Comune di Castiglione della Pescaia – porta avanti con convinzione questa iniziativa rivolta agli studenti, soprattutto in un momento storico come quello attuale. Ci sentiamo in dovere, come amministratori pubblici, di incentivare e sostenere la formazione di giovani meritevoli e contemporaneamente di supportare economicamente le famiglie più fragili che stanno compiendo grandi sacrifici per fare studiare i loro figli».

«Attraverso queste borse di studio – spiegano Nappi e Biancalani – vogliamo premiare e continuare a stimolare gli studenti che dimostrano, attraverso il loro profitto scolastico, di essere dediti allo studio e lo facciamo non solo valorizzando la meritocrazia ma tutelando anche le fragilità economiche del momento».

«Lo sviluppo delle politiche giovanili – concludono le amministratrici – è uno degli obiettivi che perseguiamo costantemente e che riusciamo a sostenere economicamente grazie anche ai risparmi messi in atto per le prossime festività natalizie, proprio perché non vogliamo rinunciare al nostro futuro».

Per accedere alla borsa di studio gli studenti, al termine dello scorso anno scolastico, devono aver conseguito all'esame finale o al diploma una valutazione minima di 7/10 (scuola secondaria di primo grado) e 80/100 (scuola secondaria di secondo grado). Inoltre, non dovranno risultare beneficiari nell’anno scolastico 2022/2023 del contributo economico “Pacchetto Scuola” e si terrà conto sia del punteggio di merito, che della situazione reddituale del nucleo familiare.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 15 dicembre 2022 e dal sito istituzionale www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it è già possibile scaricare sia il bando che la modulistica necessaria. Ulteriori informazioni si possono richiedere alla dottoressa Cinzia Piazzi: 0564927240 c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

La richiesta di partecipazione all’avviso può essere consegnata all’ufficio protocollo dell’ente che è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì – mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17:00. Potrà essere inviata per plico raccomandata a/r (farà fede la data di ricezione), ma anche a mezzo pec all'indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it.