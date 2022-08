“Born to dance”: la danza a Scarlino Scalo con Odissea 2001

Martedì 9 agosto in piazza Gramsci a Scarlino Scalo lo spettacolo della scuola grossetana



Scarlino: Martedì 9 agosto alle 21.15 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo è in programma lo spettacolo della scuola grossetana “Odissea 2001”. L’evento è gratuito.

Le esibizioni dureranno circa due ore senza interruzioni: sul palco si alterneranno circa 100 ballerini, un corpo di ballo che spazia dalle atmosfere latineggianti e caraibiche, alla break dance, all'eleganza delle danze standard, per poi passare a show dedicati al cinema e alla tv. Coreografie, musiche, scenografie e costumi preparati nel dettaglio, faranno viaggiare gli spettatori con la fantasia in paese lontani, epoche diverse, accompagnati da miti del passato e idoli del presente.

Lo spettacolo ha avuto un grande successo in tutta la Toscana e non solo, facendo tappa anche in Liguria e Calabria, oltre agli appuntamenti sold out per quattro anni consecutivi al teatro Moderno di Grosseto.





Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio turistico al numero 0566 866288 o inviando una mail a: ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it, oppure alla Biblioteca comunale al numero 0566 38555 o alla mail biblioteca@comune.scarlino.gr.it.