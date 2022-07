Borelli, Brogi, Gasperi: arredo urbano sindaco e maggioranza hanno tagliato

Massa Marittima: "Per Giuntini è sempre colpa di altri quando ci sono carenze di servizi o, come nel caso dell’urbano, tagli. Il servizio è dal lontano 2013 che la Regione aveva in programma il passaggio agli enti locali che avrebbero dovuto decidere se mantenerlo o no. Il comune di Massa, o meglio solo il sindaco, ha deciso di non mantenerlo", affermano Fiorenzo Borelli, Daniele Brogi e Daniele Gasperi.

"In 9 anni, dei quali ben 8 a guida Giuntini, - proseguono - non si è mai parlato di questo problema e lo stesso sindaco ne ha dato l’annuncio solo a cose fatte, nel mese di maggio. Alle nostre critiche la giustificazione: la Regione non finanzia più il trasporto urbano e noi non abbiamo 150mila euro per poterlo mantenere. Quindi la cattiva questa volta è la Regione e un fondo di verità ci potrebbe essere e che in qualche modo ha probabilmente anche recuperato l’abbattimento dell’affitto del Falusi con ampi interessi pagati dai cittadini. Ma Giuntini e la maggioranza che cosa hanno fatto in questi anni: nulla. E lo confessa lo stesso Giuntini quando dice di averne parlato solo informalmente, quasi come se il taglio totale di un servizio fosse una cosa marginale che può essere sostituita dal servizio di linea extraurbano. Nulla di più demenziale poiché il servizio urbano era organizzato in modo da poter andare incontro alle esigenze di chi, come anziani o persone con limitate capacità o possibilità di spostamento, aveva necessità di recarsi in luoghi, uffici della città cosa che non può essere garantita dall’extraurbano".





"Anche in passato era stato ventilato il taglio del servizio urbano che fu evitato perché un’apposita commissione del comune, costituita ad hoc, lavorò per scongiurare questa possibilità, riorganizzando le corse e confrontandosi con il gestore e la provincia. Bene – dicono tutte le minoranze – in questi anni nulla è stato fatto da Giuntini e la sua maggioranza se non quello di mettere di fronte il consiglio e i cittadini a scelte già fatte. Non solo dai media si apprende che Castiglione della Pescaia ha ampliato il servizio, Follonica lo ha mantenuto anche se riducendo drasticamente le corse e a Scarlino addirittura il servizio è completamente gratuito e favorisce la mobilità delle fasce più deboli. Era quindi opportuno fare una scelta e in questo impegnare tutto il Consiglio e di tempo dal 2013 ce ne sarebbe stato in abbondanza ma si sa il sindaco è abituato a lavorare sotto traccia, dove non lo vede nessuno, e a decidere però per tutti e non solo per i consiglieri ma anche per i cittadini".

"Questa è politica? Sì certo concludono i rappresentanti di Massa Comune, Lega e PCI e non è polemica ma denunciare quello che sta succedendo, che per noi non va bene e sul quale abbiamo una volontà unitaria ossia quella di fare l’interesse dei cittadini tutelando i beni comuni come, in questo caso, i trasporti. D’altra parte anche il taglio dei trasporti, come quelli sull’ospedale e su altri servizi, sono scelte politiche con una differenza che sono molto lontane dai bisogni dei cittadini e fanno capo a chi governa negli enti locali dal comune alla regione, ovvero gli stessi personaggi che stanno distruggendo questi territori", concludono Fiorenzo Borelli – Daniele Brogi e Daniele Gasperi.