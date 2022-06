Bonus idrico, pubblicata la graduatoria ufficiale degli aventi diritto

Follonica: Il Comune di Follonica ha approvato la graduatorio relativa al bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato, rivolte ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.



Il bando prevede l’assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari rivolti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Follonica che, alla data di presentazione della domanda, possedevano specifici requisiti di natura socio-economica. La graduatoria sarà pubblicata per cinque giorni consecutivi e, in tale periodo, gli interessati potranno presentare opposizione presentando una richiesta all’ufficio Protocollo del Comune di Follonica nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Entro il 30 giugno la graduatoria verrà comunicata al gestore del servizio idrico integrato, al fine di consentire l’applicazione dell’agevolazione sociale nella bolletta.