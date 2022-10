Bonus fiscali in edilizia, webinar di ANCE Grosseto

Grosseto: La grande utilizzazione di Bonus fiscali in edilizia, ha prodotto un aumento di attività nel settore delle costruzioni e una diffusa utilizzazione tra i cittadini.

Come è noto, a causa un fermo nella cessione dei crediti, il mercato si è molto rallentato e le imprese stanno subendo uno stato di riduzione economica.

Recentemente la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E ha fornito chiarimenti essenziali per l’utilizzo dei meccanismi alternativi di fruizione degli incentivi fiscali in edilizia, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito, specie sotto il profilo della limitazione della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti alle sole ipotesi di “dolo o colpa grave”. Definire le implicazioni principali che la circolare stessa avrà sulla ripresa del mercato dei crediti fiscali, e riflettere sulle prospettive future che si apriranno in quest’ambito da qui in avanti, è il tema del webinar “La CM 33/E dell’Agenzia delle Entrate: effetti sulla circolazione dei crediti” organizzato dall’ANCE per il prossimo 27 ottobre alle ore 14.30.

L’incontro, organizzato dalla Direzione Fiscalità Edilizia dell’ANCE nazionale, sarà introdotto da Vanessa Pesenti – Vice presidente ANCE ed interverranno: Andrea Nobili - ABI, Gabriele Paladini – Studio legale tributario Chiomenti, Paolo Nobile – Intesa San Paolo, Antonio Piciocchi – Deloitte. Le conclusioni sono di Stefano Betti – Vice Presidente ANCE. Modera Marco Zandonà – Direzione Fiscalità ANCE ed esperto Il Sole 24 ore.

In considerazione dell’attualità dell’argomento tutti gli interessati oltre agli associati di ANCE Grosseto, potranno partecipare collegandosi in diretta streaming nel sito www.ance.it.