Bollette del gas da gennaio a giugno, la rateizzazione è possibile

Grosseto: La sede grossetana di Confconsumatori ricorda che il pagamento delle bollette del gas, da gennaio a giugno 2022, è rateizzabile in 10 mesi. «Abbiamo sottoscritto intese con i principali fornitori di gas domestico – ricordano dallo sportello dell'associazione – per migliorare nettamente la rateizzazione di legge, male attuata da Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Considerando che molte compagnie energetiche prevedono che la rateizzazione avvenga online, la sede grossetana di Confconsumatori è a disposizione di tutti gli utenti nel caso in cui riscontrino problemi tecnici nell’accesso a questo sacrosanto diritto. Inoltre, al fine di evitare bollette con importi vertiginosi, l’associazione invita tutti gli utenti a voler comunicare prudentemente almeno ogni 2 mesi l’autolettura al gestore. Anche questa attività va svolta spesso online, conseguentemente gli interessati possono chiedere e ottenere aiuto nella nostra sede di via della Prefettura 3 a Grosseto». È consigliabile fissare un appuntamento telefonando – dalle ore 15 alle ore 19 – al numero 0564 417849.



