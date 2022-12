Blsd: gli studenti del Fossombroni iniziano il corso “salvavita”

Grosseto: Al via il progetto del Fossombroni per l'acquisizione dell'attestato di esecutore Blsd e primo soccorso aziendale. Un corso gratuito per gli studenti della scuola di via Sicilia grazie alla collaborazione con l’associazione Siena Cuore Onlus. Il progetto fortemente voluto dalla dirigente scolastica Francesca Dini e riservato alle classi quinte dell'Istituto.

La prima lezione, tenuta dalla docente formatrice di Blsd Silvia Madioni, ha suscitato interesse tra gli studenti, ai quali è stata spiegata l'importanza delle manovre "salvavita". Grazie alla collaborazione del presidente della Uisp Sergio Perugini è stato possibile far partecipare alla lezione all’istruttore Uisp Enrico Terenzi che ha recentemente salvato la vita a l'altro invitato Gerardo Rosolia. Emozionante il racconto di entrambi gli invitati che hanno descritto in maniera dettagliata cosa è accaduto il 17 maggio scorso quando Gerardo si è sentito male sul campo di gioco. I complimenti per l’iniziativa vanno estesi agli studenti del Fossombroni che hanno mantenuto alta l'attenzione per tutta la durata dell'incontro.