"Bircacio - dalla birra al formaggio". Presentazione del progetto

Grosseto: Domani mercoledì 7 dicembre, dalle ore 10:00, presso l’azienda Agricola Neri in località Massoni presso l’agriturismo San Ottaviano a Monterotondo Marittimo, sarà presentato il progetto “Bircacio - dalla birra al formaggio - Studi pilota di economia circolare in Maremma". Il progetto, finanziato con i fondi del PSR dal Gal Far Maremma, coinvolge l’azienda Neri e l’azienda Saba. Al termine della presentazione, che vedrà la partecipazione di esponenti del Centro di Ricerche Agro-Ambientali Enrico Avanzi dell’Università di Pisa, è prevista una visita presso il microbirrificio e a seguire un pranzo in azienda.



Un progetto importante e innovativo che coinvolge gli scarti della birra con i quali saranno alimentati gli ovini da latte.