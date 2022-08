Biodiversità e tutela degli habitat con il progetto Life - LETSGO Giglio

Isola del Giglio: Sei le giornate dedicate alla tutela della biodiversità, degli habitat e delle specie native organizzate grazie al progetto Life - LETSGO Giglio su differenti punti strategici dell’Isola.



Gli appuntamenti, due svolti nel mese di Luglio sono continuati anche in Agosto, promossi dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano nell’ambito di Life - LETSGO Giglio, il progetto europeo che ha l’obiettivo di migliorare il carattere naturale dell’ecosistema e gli habitat presenti sull’Isola del Giglio.





Presso i giardinetti di fronte all’edicola a Giglio Campese e in Piazza delle Dogane a Giglio Porto personale incaricato dall’Ente Parco ha fornito informazioni sul progetto e sui temi della biodiversità, sulla natura e sugli interventi necessari per proteggerla e renderla fruibile. Un’occasione per confrontarsi e capire quali e quante sono le specie da tutelare presenti sull’isola, in che modo farlo e come prevenire un comportamento dannoso e nocivo nei confronti della flora e della fauna presenti sull’isola.