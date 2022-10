Biciclettata a Cala Violina: torna l'evento della settimana di Mobilità Sostenibile

L'iniziativa si svolgerà domenica 16 ottobre e sarà organizzata con il contributo delle numerose associazioni che hanno aderito al protocollo della rete dei sentieri e con il supporto della Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Le partenze sono previste dal Comune di Follonica, di Scarlino, di Castiglione della Pescaia e da Gavorrano



Scarlino: In occasione della Settimana della mobilità sostenibile, i Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Scarlino hanno organizzato la seconda edizione della biciclettata a Cala Violina. L'iniziativa si svolgerà domenica 16 ottobre e sarà organizzata con il contributo delle numerose associazioni che hanno aderito al protocollo della rete dei sentieri e con il supporto della Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

La biciclettata avrà come punto di ritrovo il percorso che conduce a Cala Violina e ogni Comune che ha aderito all'iniziativa ha segnato il proprio punto di partenza.

A Follonica il punto di ritrovo è sotto al Cancello dell'Ilva alle 10, per raggiungere il Puntone e poi Cala Violina.

A Castiglione della Pescaia il percorso partirà alle 8.45 dal centro, in piazza Garibaldi, di fronte alla fontana, per raggiungere Cala Violina passando dall’antica e suggestiva via della Dogana che inizia da Rocchette e arriva al promontorio di Punta Ala. L’itinerario ha una lunghezza complessiva pari a circa 40 chilometri, una difficoltà media ed è percorribile solamente con Mountain Bike.

A Bagno di Gavorrano il ritrovo è previsto per le 8 in piazza Togliatti per poi partire alla volta di Cala Violina alle 8.15.

A Scarlino il punto di ritrovo è alle 9.20 in piazza Garibaldi, con partenza alle 9.30. I ciclisti arriveranno al Puntone seguendo due possibili alternative di percorso: la prima attraverso l’asfalto con strada statale, la seconda attraverso la strada dei Canali, passando per monte di Muro e scendendo all’abitato del Puntone seguendo la strada bianca principale.

«L'obiettivo della Settimana europea della mobilità sostenibile è dimostrare che esiste un modello alternativo ed ecologico per spostarsi – dicono le Amministrazioni dei Comuni coinvolti nell'iniziativa – Promuovere la Biciclettata significa incentivare iniziative sportive che puntano proprio alla mobilità sostenibile, permettendo, allo stesso tempo, di godere delle bellezze del territorio che ci circonda».

Per partecipare all'evento non è richiesta prenotazione.