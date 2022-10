“Bianciardi in Maremma” tra musica e teatro con le Vocal Sisters

Venerdì 7 ottobre nella Chiesa dei Bigi la performance prevista nella Notte visibile



Grosseto: Avrebbero dovuto esibirsi sulle Mura durante la Notte visibile della cultura, ma la pioggia aveva costretto a un cambio di programma. Adesso però c'è un'altra occasione per assistere alla performance di musica e teatro “Bianciardi in Maremma” con le Vocal Sisters e la voce recitante di Vincenzo Levante. L'appuntamento è per venerdì 7 ottobre alle ore 18 nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse.

Le Vocal Sisters sono Carla Baldini (canto, direzione e arrangiamenti), Francesca Angotti (canto, percussioni e danza), Isabella Del Principe (canto) e Laura Gosi (canto), in scena con Dino Simone (fisarmonica) e Vincenzo Levante (voce recitante). Uno storico gruppo di donne di Maremma che cantano, suonano e danzano, mettendo in scena performance ricche di colori e suggestioni e di grande forza comunicativa, traendo ispirazione dalle tradizioni musicali del Mediterraneo e dell’Africa subsahariana. Questa volta tornano a raccontare la terra di Maremma in occasione del centenario della nascita dell’illustre conterraneo Luciano Bianciardi.

«In questo spettacolo di musica e teatro, le parole schiette e asciutte con cui lo scrittore descrisse Grosseto e la Maremma – spiegano – si alternano a canzoni che parlano di malaria, di briganti, di carbonai alla macchia, di notti primaverili ed estive invase da lucciole e cicale. E il mare, sempre presente, dà vita a immagini sonore di suggestiva bellezza, in una sorta di impressionismo vocale dove tutto diventa suono e le acque che si infrangono sugli scogli si confondono con le grida dei gabbiani e il fischio solitario di un pescatore».

I testi delle canzoni sono di Leonardo Culicchi, Carla Baldini, Annarosa del Corona, Cristiana Milaneschi e Paola Salvestroni; le musiche sono di Carla Baldini, ad eccezione di “Tiburzi”, di Mauro Chechi.



Il biglietto d'ingresso costa 5 euro (ridotto 3 euro) e dà diritto anche a visitare tutte le mostre in esposizione nella struttura museale. I posti sono limitati, è consigliabile prenotare chiamando il numero 0564 488066 o scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Sarà possibile, come di consueto, anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.