Cultura & spettacolo Bianciardi in Maremma: lo spettacolo delle Vocal Sisters 11 dicembre 2022

Redazione L'appuntamento è per il prossimo 14 dicembre alle 21 nella Biblioteca della Ghisa

Follonica: Il prossimo 14 dicembre alle 21, in occasione dei cent'anni dalla nascita di Luciano Bianciardi, la Biblioteca della Ghisa di Follonica organizza uno spettacolo di musica e teatro delle Vocal Sisters con la voce narrante di Vincenzo Levante dal titolo “Bianciardi in Maremma”. In questo spettacolo le parole cui Bianciardi descrisse la Maremma si alternano a canzoni che parlano di malaria, di briganti e di carbonai alla macchia. I testi delle canzoni sono di Leonardo Culicchi, Carla Baldini, Annarosa del Corona, Cristiana Milaneschi e Paola Salvestroni; le musiche sono di Carla Baldini, ad eccezione di “Tiburzi”, di Mauro Chechi. Le Vocal Sisters sono un gruppo vocale, fondato e diretto da Carla Baldini, composto da cinque donne che cantano, suonano le percussioni e danzano. Le Vocal Sisters, con le sole voci e un variegato set di strumenti a percussione, esplorano un territorio musicale di frontiera: dai canti africani al gospel, dalla musica brasiliana alla tradizione popolare mediterranea. Un fantastico giro del mondo che si conclude in terra di Maremma. Il gruppo, attivo dall'estate del 1995, ha tenuto più di 450 concerti, ha partecipato a festival in Italia, Germania, Svizzera e Slovenia ed è intervenuto a trasmissioni radiofoniche e televisive. Le Vocal Sisters hanno collaborato con Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà (spettacolo di musica e teatro "Storie di Maremma"), con la cantante gospel Cheryl Porter e con il gruppo di percussionisti senegalesi KonKoBa ("Voci e percussioni in Bianco e Nero"). Il gruppo è composto da Carla Baldini, Francesca Angotti, Isabella Del Principe, Laura Gosi e Dino Simone. Vincenzo Levante, attore e docente di recitazione, ha già affrontato nei suoi spettacoli il tema del brigantaggio in maremma.

