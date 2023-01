“Benvenuto ai nuovi nati” è il progetto del Comune di Sinalunga

Sinalunga: Investire e sostenere le famiglie nei primi mesi di vita dei bambini, è il nuovo progetto, in via sperimentale, su cui il Comune di Sinalunga punta per aiutare i genitori nella crescita dei propri figli. Il progetto prevede la consegna di un buono da utilizzare presso la Farmacia Comunale di Sinalunga e materiale informativo sui servizi all’infanzia del Comune.



Il progetto ‘Benvenuto ai nuovi nati’ è stato approvato dalla giunta comunale in via sperimentale e mira all’implementazione dei servizi educativi della prima infanzia dei bambini e delle bambine. Offrire alle famiglie informazioni su tutto quanto offerto dall’amministrazione comunale a sostegno dell’educazione e della cura durante la prima infanzia dei propri figli, è l’intento principale di questo progetto che vuole sottolineare sempre di più la vicinanza da parte delle istituzioni a tutte le famiglie partendo proprio dall’arrivo di un nuovo figlio, proseguendo poi nello sviluppo e nella crescita dei bambini in una comunità che li ospita e che contribuirà a crescerli.

“Investire nei primi mille giorni di vita di un bimbo/a è un compito primario delle istituzioni. – spiega il sindaco Zacchei - Partendo dalla conoscenza, dall’informazione e dalla garanzia di accesso a tutti i servizi educativi della prima infanzia, le istituzioni sono pronte a sostenere tutte le famiglie che nell’anno 2022 hanno avuto un figlio, una figlia. Le capacità cognitive e l’abilità degli individui è il risultato di un processo che ha le fondamenta nei primi anni di vita, ed ecco che ‘Benvenuti ai nuovi nati’ ha questo obiettivo: interagire e confrontarsi con le famiglie, indirizzarle e sostenerle in un percorso di crescita dei proprio figli”.

Con la collaborazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto Maria Redditi, ente gestore delle Farmacie comunali, l’Amministrazione comunale consegnerà a tutte le famiglie dei nuovi nati dell’anno 2022 un buono spesa per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia da utilizzare presso la Farmacia Comunale di Piazza Garibaldi a Sinalunga, oltre ad un dono per il piccolo e materiale informativo sui servizi all’infanzia del nostro comune.

Le famiglie sono invitate a ricevere il materiale e il dono Giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 17:30 presso il Teatro Comunale Ciro Pinsuti di Sinalunga con una comunicazione che viene recapitata in questi giorni ai rispettivi domicili. Il progetto proseguirà analogamente nel corso del 2023: “Un gesto di vicinanza alle famiglie che valorizza anche il lavoro che il Comune ha intrapreso sui servizi rivolti alla prima infanzia e che alza l’attenzione verso l’importanza educativa dei nostri piccolissimi nuovi cittadini” – conclude il sindaco Edo Zacchei.