Benvenuto a bordo a Carlo, bimbo delle Contrade Marittime

Monte Argentario: E’ nato un bimbo dopo tante bimbe un sicuro momento di grande felicità per una bella coppia della Costa d’Argento che ha una storica attività di ristorazione nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano, vicina a Artemare Club e il comandante Daniele Busetto come sua consuetudine ormai da anni ha fatto ricamare con il nome Carlo un bavaglino marinaro, realizzato da Francesca Baglioni con attività molto nota sempre nella via più importante del paese sede del Comune dell’Argentario.



Carlo nella sua vita avrà sicuramente il mare dentro che è posseduto da chi cresce in un territorio vicino al mare e anche abitandoci a chilometri di distanza, proviene da gente di mare con un rapporto veramente profondo con il mare, che è un amico è come qualcuno di famiglia, il mare è il mare, immutabile e maestoso, compagno che c'è e ci sarà sempre, custode di ricordi, respiro dell'anima, specchio dei pensieri, il mare è sentimento, è poesia e introspezione. Per chi lo ha dentro il mare nutre interiormente, ascolta, consola e non è legato alle stagioni, perché c'è il mare calmo della primavera, il mare intenso dell'autunno, il mare inquieto e profondo dell'inverno e il mare brillante dell'estate.

Artemare Club coglie la speciale occasione della nascita di un bel bimbo per rinnovare l’appello a partecipare con generosità, come hanno già fatto in molti inclusa la stessa Associazione alla raccolta fondi della Croce Rossa Italiana della Costa d’Argento finalizzati per l’ambulanza pediatrica, per l’acquisto di un monitor così da completare la dotazione di bordo per soccorrere neonati, bambini e mamme della vastissima provincia di Grosseto e che in estate vede il loro numero aumentare in maniera esponenziale.