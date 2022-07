Beneficenza: “Insieme per la Farfalla”

Grosseto: L’Associazione Musical-mente odv rappresentata da Valentina Corsetti in collaborazione con Creavi laboratorio di sartoria di Marzia Fidanza e Officina delle Idee di Lucia Morucci, organizzano un’aperitivo di beneficenza con sfilata di moda e balli a favore dell’associazione La Farfalla - Cure Palliative - ODV, appartenente anch’essa al Mosaico del Volontariato, grazie anche a stefania masini & francesco gargano alla bulli & Pupe Scuola di Ballo di Katia remanti , Antonio Felici nella splendida location di Ricci al Fresco, che si è reso subito disponibili per tali iniziative sociali, come Libertacreativa Tenute agricola Bruni e Panificio 900.



Creavi è un laboratorio e scuola di sartoria di Fidanza Marzia,Con le stoffe ,passamanerie e accessori donate alla Farfalla, Creavi ha realizzato delle borse. Inoltre sfileranno abiti donati,dagli stilisti e docenti della scuola, per la serata. Lo staff di Creavi si è impegnata a creare e cucire per aiutare La Farfalla! Negli anni Officina delle Idee si è distinta per il suo impegno nelle attività di educazione e ricreazione di bambini e ragazzi, nonchè nella formazione per giovani e meno giovani, disoccupati e inoccupati per favorire il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro ed il miglioramento della qualità della vita e della diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale .

“Siamo molto entusiaste di organizzare questa raccolta fondi a favore della Farfalla dopo i fatti di villa Elena aiutare le associazioni, persone in difficoltà è un gesto , soprattutto in questo periodo di enorme valore per la collettività “ dichiarano le presidenti delle associazioni".

Per prenotare al numero 388926188 tramite whatsapp