Il Bel Canto protagonista a Castiglione

Torna venerdì 15 luglio alle 21:30 nella sua sede originaria, quella di piazza Solti a Castiglione della Pescaia, il concerto finale dell’Accademia che porta il nome del direttore d’orchestra ungherese.



Castiglione della Pescaia: «Un appuntamento molto atteso – dice la sindaca Elena Nappi – sia dagli intenditori e appassionati del Bel Canto, non solo italiani, ma anche fra i turisti e gli abitanti della cittadina costiera. E' senza dubbio una grande occasione per questa amministrazione che attraverso la musica e l’arte vuole valorizzare il brand Castiglione della Pescaia e iniziative come questa sono ormai un piacevole punto di forza da sfruttare in un’ottica di marketing territoriale con un sicuro impatto economico sulle attività locali».





L'Accademia Solti, creata nel 2004 a Castiglione della Pescaia per onorare la memoria del celebre maestro Sir Georg Solti, è diventata uno dei programmi di formazione di maggior successo e più noti al mondo, molto ambita dai giovani cantanti lirici e pianisti all'inizio della loro carriera. Ad oggi l'Accademia ha formato più di 350 musicisti provenienti da oltre 40 paesi. Lady Solti, moglie del direttore d’orchestra, per più di quarant’anni ha trascorso con la sua famiglia, fino allo scorso anno quando purtroppo ci ha lasciati, l’estate a Castiglione della Pescaia e in occasioni pubbliche le piaceva ricordare: «Mio marito sarebbe entusiasta, amava lavorare con i giovani musicisti e le promesse della lirica. Vedrebbe completamente realizzata nell'Accademia Solti la sua visione».

L'opportunità di formazione, unica nel suo genere, offerta dall'Accademia è resa possibile dai suoi forti e proficui rapporti con alcune delle principali realtà artistiche, amministrative e filantropiche del mondo dell'opera e della musica classica. Queste relazioni consentono all'Accademia di assicurare agli studenti, selezionati fra molti candidati provenienti da ogni angolo del pianeta, alcune delle migliori opportunità di istruzione, formazione e networking attualmente disponibili. Alla fine del corso che si sta tenendo a Castiglione della Pescaia gli studenti avranno acquisito molti strumenti necessari per diventare i migliori musicisti e professionisti possibili con inevitabili aperture a una vasta rete di contatti e opportunità per promuovere la propria carriera.





«Il concerto di venerdì 15 luglio - afferma Candice Wood, direttrice dell’Accademia Solti - offrirà la possibilità di ascoltare alcuni dei giovani cantanti d'opera più straordinari e promettenti di questa generazione. Sono giovani artisti provenienti da ben 11 paesi di ogni parte del mondo, che trascorrono un mese qui a Castiglione della Pescaia studiando il repertorio operistico Italiano con alcuni dei più grandi cantanti, insegnanti e direttori d'orchestra del mondo. Durante questi trenta giorni, molti di voi avranno avuto l'opportunità di incontrarli nelle vie, o almeno di sentire le loro bellissime voci che provavano all’interno della sala consiliare». «Il concerto che sentirete – prosegue Candice Wood – vuole essere un ringraziamento da tutti noi a voi che siete gli abitanti di Castiglione della Pescaia. Siamo estremamente grati per la calorosa accoglienza che ci riservate ogni estate da quasi vent’anni. Tornare in questo magnifico borgo sul mare e ritrovare molti di voi che sono diventati nostri cari amici, per noi è il momento più importante dell’anno».