Beach tennis, Ct Grosseto vice campione italiano

Grosseto: Il Circolo Tennis Grosseto sfiora l'impresa. La squadra del beach tennis capitanata da Luca Capone è vice campione d'Italia di serie A a squadre.

Il team grossetano ha sfiorato per un soffio lo scudetto tricolore, arrendendosi solamente in finale contro il Beach Tennis Bibione. Si sono svolti nell'ultimo fine settimana i campionati italiani di beach tennis a squadre di serie A e B alla Savena Beach Arena di Villanova di Castenaso (Bologna). Era presente anche il Circolo Tennis Grosseto, che si è qualificato al secondo posto in serie A. Dopo aver vinto il titolo di serie B italiano lo scorso anno, il Ct Grosseto insomma ci ha preso gusto e dopo la promozione, con una squadra composta da molti giovani e cresciuti al circolo di via Cimabue, ha colto un prestigioso secondo posto. Il titolo italiano è sfuggito di un soffio, visto come il Ct Grosseto ha perso solamente contro Bibione in finale al doppio misto di spareggio. Il Ct Grosseto, dopo aver passato il girone come primo, ha vinto la semifinale contro Viareggio e poi ha perso la finale contro Bibione al terzo set, dopo aver rischiato di vincere nel doppio femminile, aver vinto il maschile e perso il misto.

La squadra era composta da: Irene Mariotti, Michela Zanaboni, Gaia, Pepi, Giulia Renzi (di Pesaro), Niccolò Gasparri, Gabriele Gini, Giacomo Cappuccini, Alessio Biagiotti e il capitano Luca Capone. "Un mix di stanchezza, soddisfazione per tre giorni ancora una volta indimenticabili e soprattutto tanto tanto orgoglio - dice il capitano Luca Capone -. Siamo vice campioni italiani di serie A a squadre, ad una manciata di punti da un titolo che sarebbe stato incredibile considerando quanto tutto questo sia partito da lontano e costruito pezzo per pezzo con l’aiuto e il cuore di tante persone. Complimenti alla squadra di Bibione che nonostante le tante vittorie ha avuto la forza di non mollare di un centimetro ed andarsi a prendere l’ennesimo titolo. Grazie a tutti per averci provato con tutte le forze e un pensiero va sempre e comunque al nostro Damiano Rosichini perché tutto questo è stato possibile anche grazie a lui".





Il titolo di campioni d'Italia è andato al Beach Tennis Bibione dei nazionali Giulia Gasparri, Sofia Cimatti e Marco Faccini, che hanno confermato il successo del 2021.