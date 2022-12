Beach Handball, quinta convocazione in nazionale per Stella Maccari

Grosseto: L'Italia del beach handball parla ancora una volta biancorosso con la quinta convocazione in azzurro dell'atleta Stella Maccari, dopo i due precedenti stage di Chieti, in aprile, e di Pescara, a fine giugno, e la partecipazione ai tornei ebt in Sicilia, sempre a giugno, e a Gaeta a inizio luglio.



Infatti, la giocatrice nonché allenatrice e capitano della squadra senior femminile della Solari Grosseto Handball, parteciperà al raduno in Abruzzo della nazionale azzurra e miglior premio non poteva ricevere, considerato che si è anche recentemente laureata in matematica, il giusto riconoscimento per i tanti sacrifici profusi soprattutto per coniugare studi e allenamenti. Un'atleta a tutto tondo capace di esprimersi sempre ai massimi livelli, con grandi potenzialità e una maturata esperienza pluriennale, attesi i numerosi campionati italiani tornei ai quali ha partecipato.





Dal 27 al 30 dicembre prossimi, quindi, training camp al Planet Beach di Chieti per le azzurre della Nazionale di beach handball, reduci – come anche gli uomini – dalla qualificazione ai prossimi Europei centrata nell’estate scorsa in Polonia. La manifestazione continentale andrà in scena in Portogallo dal 23 al 28 maggio. Festività impegnative quindi per la nazionale che approfitterà sicuramente di altre pause per rodare il team e perfezionare il proprio gioco in vista della importante kermesse europea.

Tanta soddisfazione ed entusiasmo in casa Grosseto che vede la propria atleta ormai stabilmente nel roster delle azzurre per quanto riguarda questa specialità, il Beach Handball, disciplina fiore all'occhiello del team maremmano, da molti anni ai vertici nazionali.

Dalla società commentano: siamo orgogliosi e contenti per Stella Maccari che, grazie alla sua grande personalità, serietà, determinazione e passione, contribuirà senza dubbio ad accrescere il prestigio della città di Grosseto sia a livello nazionale che internazionale.