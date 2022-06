Beach Handball: convocazione in Nazionale per Stella Maccari

L'atleta del Grosseto Handball sarà a Silvi Marina e a Gaeta per l'ultimo stage azzurro prima degli EHF Championships di Praga.



Grosseto: Ancora Beach Handball e ancora grande soddisfazione in casa Grosseto handball per la nuova convocazione in azzurro di Stella Maccari che si unirà al team della Nazionale femminile per gli ultimi giorni di preparazione a seguito dei quali ci sarà il debutto, fissato al prossimo 7 luglio, negli EHF Championships di Praga. La manifestazione, che si protrarrà fino al 10 luglio nella capitale della Repubblica Ceca, sarà soprattutto un importante e obbligato passaggio per qualificarsi agli EHF EURO 2023 che si svolgeranno a Nazarè (Portogallo).

Maccari, orgoglio per la società grossetana, atleta motivatrice del gruppo in A2F, coach del gruppo promozionale, un esempio per tutto il movimento, non nasconde grande entusiasmo e tanta emozione per la nuova convocazione, una vita dedicata alla pallamano e pertanto è grande la sua soddisfazione dopo tanti anni di sacrifici e impegno a tutto tondo in questa disciplina.





Quindi, il 28 e 29 giugno assieme alle azzurre sarà a Silvi Marina, in Abruzzo, sede di un training camp che procederà con la partecipazione, dal 1 al 3 luglio, alla 21^ edizione della Calise Cup di Gaeta, tappa dell’European Beach Handball Tour promosso dalla EHF e poi la nazionale partirà alla volta di Praga.

Nella kermesse internazionale della EHF CHAMPIONSHIPS le azzurre affronteranno Ungheria, Ucraina, Francia, Svizzera e Repubblica Ceca.

È la prima volta che la fase di qualificazione viene istituita dalla Federazione europea. Accedono agli EHF EURO 2023 le prime nove squadre del torneo femminile.

La composizione dei gironi femminili ai Beach Handball Championships di Praga:

Girone A: Ungheria, Ucraina, Francia, ITALIA, Svizzera, Repubblica Ceca

Girone B: Polonia, Croazia, Romania, Turchia, Slovacchia

Raduno a Silvi Marina il 29 giugno per le atlete dell’Italia femminile sotto la guida dei tecnici Daniel Lara Cobos (allenatore), Pedro Soria Serrano (vice-allenatore):

PORTIERI: Nila Bertolino (2000 - Cassano Magnago), Francesca Luchin (1991 - Alì-Best Espresso Mestrino)

IN CAMPO: Vanessa Djiogap (2001 - Cellini Padova), Cyrielle Lauretti Matos (1997 - Jomi Salerno), Giulia Dibona (1992 - Lions Sassari), Violetta Vegni (2000 – Mezzocorona), Carelle Djiogap (2000 - Cellini Padova), Stella Maccari (1997 - Grosseto), Diana Kobilica (2001), Barbara Nothdurfter (2001 - Brixen Südtirol), Irene Fanton (1994 - HB Plan de Cuques/FRA), Virginia Ucchino (1998 - Brixen Südtirol), Martina Mazzieri (1994 - Venplast Dossobuono)