annuncio Sport Beach Bocce, al Bagno Medusa di Principina le gare per accesso alle finali 15 agosto 2022

15 agosto 2022 126

126

Redazione Grosseto: Seconda tappa maremmana per Beach Bocce, la specialità da spiaggia di Federazione Italiana Bocce. Domenica 14 agosto i protagonisti si sono ritrovati al Bagno Medusa di Principina a Mare dove 12 coppie si sono affrontate con l’obiettivo di vincere la tappa e giocarsi il posto alle finali nazionali spareggiando contro Silvano Rossi e Riccardo Marraghini, trionfatori della tappa del Bagno Nettuno della settimana precedente.



La gara si è giocata con la formula a terzine sui campi allestiti al Bagno Medusa dal Circolo Bocciofilo Grossetano, alla presenza del Presidente Pasquale De Filippo, sotto la direzione di gara del sig. Gabriele Francardi e del coordinatore societario Beach Bocce Alfredo Zanni. La tappa è stata vinta dai campioni d’Italia uscenti, i marchigiani Luciano Del Gatto e Andrea Mattiacci, che, nella suggestiva cornice di un bel tramonto maremmano, hanno poi avuto la meglio anche sugli aretini Rossi e Marraghini, qualificandosi per le finali nazionali in programma a metà settembre sulla costa adriatica. Per Mattiacci e Del Gatto Grosseto è ancora una volta dolce: proprio sulle spiagge maremmane nel 2021 conquistarono il titolo nazionale. Beach Bocce prosegue a Grosseto con le tappe dei Bagni Pineta (sabato 20 agosto) e Moby Dick (domenica 21), ad Arezzo con le prove al Bocciodromo Comunale (giovedì 18 e sabato 20) e a Torre del Lago (domenica 21).

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Sport Beach Bocce, al Bagno Medusa di Principina le gare per accesso alle finali Beach Bocce, al Bagno Medusa di Principina le gare per accesso alle finali null 2022-08-15T19:30:00+02:00 269 it Beach Bocce, al Bagno Medusa di Principina i campioni uscenti Luciano Del Gatto e Andrea Mattiacci si qualificano per le finali PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Beach-Bocce-2022-Bagno-Medusa-GR-14-08-22-3.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Beach-Bocce-2022-Bagno-Medusa-GR-14-08-22-3.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 15 Aug 2022 19:30:00 GMT