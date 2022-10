Sport Basket. Inizio di campionato con il botto per l'under 19 Gold di coach Ceccarelli 20 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Inizio di campionato con il botto per l'under 19 Gold di coach Ceccarelli che martedì 18 ottobre espugna il parquet di Poggibonsi con un perentorio 35-58. Partita mai in discussione fin dalla palla a due, i grossetani partono subito forte chiudendo il primo quarto sul +10. Un secondo quarto con numerosi errori da ambo le parti vede gli ospiti arrivare all'intervallo comunque con un buon vantaggio. Nella terza frazione di gioco i biancorossi allungano definitivamente mettendo così il sigillo su questa prima partita di campionato che li ha visti dominare, con buone percentuali (ottime dalla lunetta). L'andamento del match ha permesso a coach Ceccarelli di ruotare l'intero roster iscritto a referto.

Prossimo appuntamento 24 ottobre in via Austria arriva Maginot reduce dalla vittoria con Valdelsa. Poggibonsi Basket - Pallacanestro Grosseto 35-58 (9-19)(6-9)(6-21)(14-9)

Ballerano (11), Poli (3), Cutrupi (9), Coradeschi (11), Cigliano (2), Doria (6, Rustici, Draghetti, Casella, Burla, Conti (14), Zaganjori (2). Coach Edoardo Ceccarelli Seguici





