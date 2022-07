Baseball. Nello staff degli azzurri un giocatore del Bsc Grosseto

Il prima base Pancellini in ritiro con le nazionali under 12 e 15 dove, come fisioterapista, lavorerà per il mondiale in Taiwan



Grosseto: Un altro giocatore del Big Mat Bsc Grosseto in nazionale. Questa volta però, il prima base Mirko Pancellini, indosserà la maglia azzurra nella veste di fisioterapista all’interno dello staff azzurro nelle nazionali under 12 e under 15, che si sono ritrovate qualche giorno fa a Nettuno per una settimana di preparazione in vista del mondiale in Taiwan, dove la nazionale under 12 giocherà il prossimo agosto.

“Sono molto orgoglioso di vestire ancora una volta la maglia azzurra – spiega Mirko Pancellini, giocatore del Big Mat Bsc Grosseto e fisioterapista azzurro – anche se questa volta, a distanza di diversi anni, la indosserò con un ruolo diverso: quello di fisioterapista. A 14 anni ho partecipato all’accademia del baseball al Coni di Tirrenia, per due anni, vestendo poco dopo la maglia della nazionale italiana al mondiale di baseball in Messico. Un’esperienza bellissima che sto rivivendo in questi giorni, anche se con un ruolo differente, e che oltre a rendermi felice ed orgoglioso mi aiuta a migliorare dal punto di vista professionale”.

Le due nazionali, sul campo del Nettuno, stanno disputando in questi giorni partite amichevoli tra di loro con obiettivi diversi: quello di prepararsi al mondiale in Taiwan per l’under 12, forte dell’ottimo risultato ottenuto all’europeo appena disputato, e quello di preparare la prossima stagione per l’under 15.