Baseball, Macerata vince gara due contro il Bsc Grosseto

Una vittoria a testa per le due squadre che si sono sfidate allo stadio Simone Scarpelli.



Grosseto: L’Hotsand Macerata s’impone per 4-2 allo stadio Simone Scarpelli in gara due. Una vittoria a testa per le due squadre che rimangono a pari punti in vetta alla classifica del girone G1. Lo svolgimento della gara ha registrato la squadra di casa passare in vantaggio per 1-0 nel primo inning, grazie a Leonora. NelLa seconda ripresa il punteggio si è portato sul 2-1 con la conquista di casa base da parte di Piccini. Il pareggio per l’Hotsand è arrivato nel terzo inning che poi alla nona ripresa ha siglato il definitivo 4-2. Sicuramente sono state due belle partite, quelle che si sono giocate allo stadio Simone Scarpelli, con i ragazzi del manager Cappuccini che hanno dimostrato una buona condizione di forma e capaci di giocarsela alla pari contro l’unica formazione che quest’anno l’aveva battuta in entrambi i match di Serie A.

Successione punti

Hotsand Macerata: 011 000 002

Big Mat Bsc Grosseto: 110 000 000

Battitori

Hotsand Macerata: Garcia 8 (0/3), Baro Coello 9 (1/4), Lopez Nunez 6 (2/4), Donnels 3 (2/5), Splendiani 7 (2/4), Cipolla 5 (0/2), Luciani DH (2/4), Exposito Gotera 2 (1/5), Giacomini 4 (1/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (1/4), Diaz 6 (1/4), Leonora 8 (0/4), Scull DH (1/4), Cinelli 2 (0/4), Piccini 3 (2/4), Pasquini Sweed 7 (0/2), Luciani 4 (0/3), Tiberi 9 (1/3).

Lanciatori

Hotsand Macerata: Lopez Guerra (W, 8.0 RL, 6 V, 1 P, 12 K), Nacar Mejias (1.0 RL, 1 K);

Big Mat Bsc Grosseto: Flores (4.2 RL, 7 V, 2 P, 2 BB, 3 K), Marquez (0.1 RL, 3 V), Artitzu (L, 3.2 RL, 1 V, 2 P, 5 BB, 6 K).

Arbitro capo: Emanuele Romano

Arbitro 1B: Mariocarlo Rinnovatore





(foto di Michele Guerrini)