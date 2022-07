Baseball. Il Big Mat Bsc pareggia a Bologna

Il Bologna si aggiudica la prima gara 2-12 per la squadra di casa. Riscatto nella seconda gara con un grande slam di Mattia Pancellini

Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto non riesce ad imporsi in gara 1 sul Longbridge 2000. La partita, infatti, si chiude al settimo inning sul risultato di 2-12 per il team bolognese. I ragazzi del manager Stefano Cappuccini, già pronti a riscattarsi in gara due, erano pure passati in vantaggio nella prima ripresa grazie a Diaz. Nel terzo inning, però, il Longbridge 2000 si è portato sul 4-1. Nella quarta ripresa i biancorossi accorciano le distanze con Mattia Pancellini , subendo però immediatamente il 5-2 e il 6-2 nel quinto inning. La gara, infine, si è chiusa per manifesta al settimo inning quando la squadra di casa ha messo a segno ben 6 punti.





Tutta un’altra storia quella di gara 2 al campo di baseball Leoni di Bologna. Il Big Mat Bsc Grosseto s'impone contro il Longbridge 2000 per 9-2, riprendendosi subito la rivincita dopo la sconfitta nel primo match. I ragazzi del manager Stefano Cappuccini mettono le cose in chiaro già nel primo inning, andando sul 4-0 con Mattia Pancellini che “apparecchia” un meraviglioso grande slam che porta in casa base Diaz, Leonora, Milli e ovviamente Pancellini. Nella quarta ripresa arriva il punto di Luciani e nel tempo successivo il Big Mat Bsc Grosseto vola sul 6-0 con il capitano Cinelli. Nel settimo inning la squadra ospite si porta sul 7-1 con un home run di Leonora. Nell’ottava ripresa, i ragazzi del Big Mat Bsc Grosseto ampliano il loro vantaggio, portandosi sul definitivo 9-2 grazie a Diaz e Funzione.

GARA 1 Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 100 100 0XX

Longbridge 2000 Bologna: 004 110 6XX

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (2/4), Diaz 6 (1/4), Leonora 8 (1/2), Cinelli 9 (0/3), Pancellini Mattia 7 (0/3), Piccini 3 (0/3), Milli 2 (0/3), Pancellini Mirko DH (0/3), Luciani 4 (1/3);

Longbridge 2000 Bologna: Rondelli 8 (3/5), Ferri 5 (1/3), Marchi 4 (1/5), Monti 6 (1/5), Borghi 3 (1/4), Moronta Rodriguez DH (4/4), Canuti 9 (0/1, Bacci 1/1), Tassoni 2 (1/3), Ferini 7 (2/4).

Lanciatori



Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 3.1 RL, 8 V, 2 P, 1 BB, 2 K), Doba (2.2 RL, 4 V, 4 P, 2 BB, 4 K), Ali (0.2 RL, 3 V, 2 P, 1 K);

Longbridge 2000 Bologna: Campanella (W, 6.0 RL, 4 V, 1 P, 1 BB, 7 K), Bortolotti (1.0 RL, 1 V).

Arbitro capo: Marco Moretto - Arbitro 1B: Alessandro Finocchiaro

GARA 2 Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 400 110 120

Longbridge 2000 Bologna: 000 001 100

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (2/5), Diaz 6 (0/3), Leonora 8 (2/4), Cinelli 2 (2/5), Milli 9 (0/5), Pancellini Mattia 7 (2/4), Attriti DH (0/2, Secinaro 0/2), Luciani 4 (2/4), Piccini 3 (0/3);

Longbridge 2000 Bologna: Rondelli 8 (2/5), Ferri 5 (0/5), Marchi 4 (0/4), Monti 6 (1/4), Borghi 3 (2/4), Moronta Rodriguez DH (1/4, Canuti 0/0), Bacci 9 (2/4), Lambertini 2 (1/4), Ferini 7 (0/2, Bazzi 1/1).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Flores (W, 5.0 RL, 3 V, 6 K), Artitzu (3.0 RL, 6 V, 1 P, 4 K), Mega (1.0 RL, 1 V);

Longbridge 2000 Bologna: Bortolotti (L, 1.0 RL, 2 V, 4 P, 4 BB, 1 K), Sosa Silva (3.0 RL, 2 V, 1 P, 2 K), Nanetti (2.0 RL, 3 V, 2 P, 1 BB), Cantelli (2.0 RL, 3 V, 2 P, 2 BB, 2 K), Borghi (1.0 RL)

Arbitro capo: Alessandro Finocchiaro - Arbitro 1B: Marco Moretto

Foto di Federico Bettazzi e di Michele Guerrini