Baseball, il Big Mat Bsc batte in gara uno Nettuno

Allo stadio Simone Scarpelli i ragazzi del manager Stefano Cappuccini s’impongono per 11-1



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto vince per 11-1 contro l’Academy of Nettuno in gara uno. Allo stadio Simone Scarpelli i biancorossi hanno dimostrato di essere in una buona condizione di salute e determinati nel mantenersi al primo posto in classifica del girone G1 della poule salvezza. La gara ha registrato, già nel primo inning, un’ottima partenza dei ragazzi del manager Stefano Cappuccini che si sono portati immediatamente sul 3-1, grazie ai punti messi a segno da Leonora, Funzione e Diaz. Nella sesta ripresa poi la squadra di casa dilaga, andando sul 7-1 con l’approdo in casa base di Luciani, Piccini, Pancellini Mattia e Milli. Il Big Mat Bsc Grosseto replica con altri quattro punti nell’ottavo inning, grazie a Diaz, Scull, Pancellini Mirko e Funzione. La gara si chiude per manifesta senza giocare l’ultima ripresa.

Successione punti

Academy of Nettuno: 100 000 00X

Big Mat Bsc Grosseto: 300 004 04X

Battitori

Academy of Nettuno: Scerrato 4 (3/4), Ludovisi Francesco 2 (0/4), Restante 3 (0/3, Ludovisi Fabio 0/1), Bruno 7 (0/3), Merejo Ramirez DH (1/2), Ricci 6 (0/4), Colalucci 5 (0/4), Neri 9 (2/3), Barbona 8 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (2/5), Diaz 6 (2/4), Leonora 8 (2/3, Pasquini Sweed 0/1), Scull 7 (1/4), Cinelli 9 (0/2 Pancellini Mirko 0/0), Milli 2 (1/3), Pancellini Mattia DH (1/4), Luciani 4 (1/3), Piccini 3 (1/3).

Lanciatori

Academy of Nettuno: Dini (L, 5.1 RL, 7 V, 7 P, 5 BB, 2 K), Messina (1.2 RL, 2 V, 1 BB), Colalucci (0.1 RL, 2 V, 4 P, 2 BB);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (W, 5.0 RL, 4 V, 1 P, 3 BB, 4 K), Artitzu (3.0 RL, 2 V, 1 BB, 8 K).

Arbitro capo: Alberto Germano - Arbitro 1B: Michele De Notta

Foto di Michele Guerrini.