Baseball, il Bbc Spirulina Becagli Grosseto cede di misura in Gara1

Redazione Grosseto: Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli cede di misura in gara1 all’UnipolSai Bologna in una gara dominata dai lanciatori. Jonathan Carbo tiene testa ai vicecampioni d’Italia (9 strikeout), ma il line-up biancorosso, che ha messo a segno una sola valida con Ferretti, non riesce a rispondere al punto segnato al 3° da Grimaudo, autore di un triplo, sulla volata di Agretti.

Gara1, Spirulina Becagli Grosseto-UnipolSai Bologna 0-1 UNIPOLSAI BOLOGNA: Paolini 4 (1/3), Josephina 5 (0/3), Gonzalez Taveras 6 (1/3), Martini 3 (0/3), Lampe 9 (1/3), Liberatore 2 (0/2), Dobboletta 8 (0/2), Grimaudo 7 (1/2), Agretti bd (0/1). SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (0/2), Chelli 7 (0/3), Herrera 6 (0/3), Barcelan 5 (0/2), Loardi 9 (0/3), Sgnaolin 3 (0/2), Biscontri 2 (0/2), Ferretti bd (1/2), Vaglio 4 (0/2). ARBITRI: Taurelli, Costa, Menicucci. PUNTI: Bologna 001.000.0: 1 (4bv-0e), Grosseto 000.000.0: 0 (1bv-0e) LANCIATORI: Carbo (p.) 7rl-4bv-1bb-9so-1pgl; Crepaldi (v.) 5rl-1bv-1bb-1so-0pgl, Gonzalez (s.) 2rl-0bv-0bb-2so-0pgl NOTE: triplo Grimaudo al 3°.

POULE SCUDETTO, 3ª giornata andata, risultati del venerdì sera Gir. A1: Camec Collecchio-Nettuno 2-16. Classifica: Parmaclima (4-2) .667; San Marino (6-3) .625; Nettuno 1945 (2-5) .286; Collecchio (1-4), .200,. Gir. B1: Spirulina Becagli Grosseto -UnipolSai Bologna 0-1; Campidonico Torino-Hort@ Godo 1-7 Classifica: Bologna (7-0) 1.000; Grosseto (4-3) .571; Godo (2-5) .286; Torino (1-6) .143.

Il programma di sabato 11 giugno: Gir. A1: Camec Collecchio-Nettuno 1945 (ore 16 e 20,30). Riposano: Parmaclima e San Marino. Gir. B1: Spirulina Becagli Grosseto-UnipolSai Bologna (ore 16 e 21); Campidonico Torino-Hort@ Godo (ore 16 e 20,30).

